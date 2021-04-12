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Священный месяц Рамадан начинается у мусульман
Источник материала: ОНТ
12 апреля 2021 года с заходом солнца для мусульман начинается считающийся священным месяц Рамадан.
От рассвета до заката в этот период мусульмане воздерживаются от питья и еды, супружеских связей, уделяют время чтению Корана и молитве. Когда солнце заходит, верующие собираются на специальную молитву и коллективные разговения. Во время Рамадана в мечетях совершается добровольная молитва таравих ежедневно после обязательной ночной молитвы.
В этот период мусульмане стараются помогать ближним, давать милостыню, совершать благочестивые дела. Например, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
В Беларуси Духовное управление мусульман
Фото: Pixabay.com
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12 апреля 2021 года с заходом солнца для мусульман начинается считающийся священным месяц Рамадан. От рассвета до заката в этот период мусульмане воздерживаются от...
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