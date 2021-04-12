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Священный месяц Рамадан начинается у мусульман

12.04.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Священный месяц Рамадан начинается у мусульман

12 апреля 2021 года с заходом солнца для мусульман начинается считающийся священным месяц Рамадан.  

От рассвета до заката в этот период мусульмане воздерживаются от питья и еды, супружеских связей, уделяют время чтению Корана и молитве. Когда солнце заходит, верующие собираются на специальную молитву и коллективные разговения. Во время Рамадана в мечетях совершается добровольная молитва таравих ежедневно после обязательной ночной молитвы.

В этот период мусульмане стараются помогать ближним, давать милостыню, совершать благочестивые дела. Например, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал ТАСС, что призвал все структуры собрания к оказанию помощи нуждающимся гражданам и мигрантам. 

В Беларуси Духовное управление мусульман приняло решение, что месяц Рамадан также начнется в этом году в ночь с понедельника на вторник 13 апреля 2021 года. 

Фото: Pixabay.com

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12 апреля 2021 года с заходом солнца для мусульман начинается считающийся священным месяц Рамадан.   От рассвета до заката в этот период мусульмане воздерживаются от...
 
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