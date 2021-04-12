В Санкт-Петербурге горит «Невская мануфактура». Погибли двое пожарных

Источник материала: ОНТ

Пожар наивысшего ранга сложности. Горит «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, в которой размещён бизнес-центр. При спасении людей в огне погибли двое пожарных.

Пламя вспыхнуло в полдень и до сих пор не потушено. Площадь пожара растёт – теперь это десять тысяч квадратных метров, обрушились крыша и перекрытия. Тушение осложнено тем, что помещение старое и дует сильный ветер. На месте работает вертолёт. По одной из версий, ЧП произошло не случайно. Этот участок готовился под застройку, но был внесён в реестр объектов культурного наследия, поэтому сносить его было нельзя.

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