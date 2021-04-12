С начала года в Минской области выявлено около 500 нетрезвых водителей. ГАИ усиливает контроль

Источник материала: ОНТ

Пьяным на дорогах не место! Госавтоинспекция Минской области проводит акцию «Трезвый водитель».

Только с начала года в регионе выявлено около 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 23 – повторно. Всю неделю наряды ДПС будут работать в усиленном режиме. Сегодня особое внимание уделили мотоциклистам. В рейд вышел специальный мотопатруль. Он не только выявляет пьяных водителей, но и напоминает тем, кто передвигается на железном коне, о правилах безопасности.

Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Зачастую меньше всего о безопасности думают мотоциклисты, они грешат превышением скорости, не соблюдением дистанции, легкомысленными обгонами и пренебрежениями правил проезда перекрестков. Бывают аварии, в которые мотоциклисты попадают без участия других транспортных средств, в этих случаях водители элементарно не справляются с управлением».

Пока мотоциклистов на столичных дорогах немного. Все, кого остановил экипаж, соблюдали правила. Если документы в порядке, общение с сотрудниками ГАИ займёт всего пару минут.

Алексей Гудулин, мотоциклист: «Знаем, что по началу сезона такие акции проводятся, в том числе по проверке документов у мотоциклистов, поэтому заранее готовлюсь и проблем никогда не бывает. Водитель мотоцикла физически не защищён, поэтому надо быть предельно осторожным, жизнь дороже всего».

Новый мотосезон ещё официально не стартовал, но первые жертвы уже есть. За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых один человек погиб. Всего же с начала акции «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции остановили 17 мотоциклистов в состоянии алкогольного опьянения.

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