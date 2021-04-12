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С начала года в Минской области выявлено около 500 нетрезвых водителей. ГАИ усиливает контроль
Источник материала: ОНТ
Пьяным на дорогах не место! Госавтоинспекция Минской области проводит акцию «Трезвый водитель».
Только с начала года в регионе выявлено около 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 23 – повторно. Всю неделю наряды ДПС будут работать в усиленном режиме. Сегодня особое внимание уделили мотоциклистам. В рейд вышел специальный мотопатруль. Он не только выявляет пьяных водителей, но и напоминает тем, кто передвигается на железном коне, о правилах безопасности.
Пока мотоциклистов на столичных дорогах немного. Все, кого остановил экипаж, соблюдали правила. Если документы в порядке, общение с сотрудниками ГАИ займёт всего пару минут.
Новый мотосезон ещё официально не стартовал, но первые жертвы уже есть. За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых один человек погиб. Всего же с начала акции «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции остановили 17 мотоциклистов в состоянии алкогольного опьянения.
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Пьяным на дорогах не место! Госавтоинспекция Минской области проводит акцию «Трезвый водитель». Только с начала года в регионе выявлено около 500 водителей в...
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