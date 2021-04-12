Как приготовить изумительные котлеты? 7 лайфхаков и выверенные пропорции

Источник материала: ОНТ

Домашние мясные котлеты! Любимое блюдо всех – от мала до велика. Как сделать котлеты нежными и сочными, чтобы ваши родные попросили добавки? Несколько секретов приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич и выверенные пропорции ингредиентов помогут вам получить желаемый результат. Итак, за дело!

1. ФАРШ. Делаем сами. Идеально подойдёт сочетание двух видов охлаждённого мяса. Например, лопаточная часть свинины и куриное филе. В соотношении 1:1. Прокручиваем один раз через мясорубку со средней решеткой.

2. БАТОН. Обязательный ингредиент для мясного фарша. Он способствует нежности и сочности котлет. Срезаем у батона корочку, а мякиш замачиваем в молоке и прокручиваем через мясорубку прямо в ёмкость с фаршем. Оптимальная пропорция: 150–200 г батона на 1 кг фарша.

3. ЛУК. Репчатый лук также прокручиваем через мясорубку в ёмкость с фаршем. Это придаст дополнительную сочность и традиционный вкус домашних котлет.

4. ЯЙЦА. Добавляем 1 яйцо – гарант того, что котлеты уж точно не развалятся при жарке.

5. СПЕЦИИ. Соль и чёрный молотый перец – идеальное сочетание для фарша. Добавляем по вкусу.

6. ВЫМЕШИВАНИЕ. Фарш «любит руки»! Поэтому, когда все ингредиенты в него добавлены, вымешиваем фарш медленно и долго, давая ему возможность «надышаться». Формируем котлеты влажными руками. Так фарш не будет к ним прилипать, а форма получится идеальной.

7. ЖАРКА. Обжариваем котлеты с двух сторон до золотистого цвета на раскалённой сковороде с растительным маслом. Затем выкладываем котлеты в небольшую кастрюлю, добавляем немного воды и тушим в течение 10 минут.

ФОТО: pinterest.com

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