ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как приготовить изумительные котлеты? 7 лайфхаков и выверенные пропорции

12.04.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как приготовить изумительные котлеты? 7 лайфхаков и выверенные пропорции

Домашние мясные котлеты! Любимое блюдо всех – от мала до велика. Как сделать котлеты нежными и сочными, чтобы ваши родные попросили добавки? Несколько секретов приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич и выверенные пропорции ингредиентов помогут вам получить желаемый результат. Итак, за дело! 

1. ФАРШ. Делаем сами. Идеально подойдёт сочетание двух видов охлаждённого мяса. Например, лопаточная часть свинины и куриное филе. В соотношении 1:1. Прокручиваем один раз через мясорубку со средней решеткой.

2. БАТОН. Обязательный ингредиент для мясного фарша. Он способствует нежности и сочности котлет. Срезаем у батона корочку, а мякиш замачиваем в молоке и прокручиваем через мясорубку прямо в ёмкость с фаршем. Оптимальная пропорция: 150–200 г батона на 1 кг фарша.

3. ЛУК. Репчатый лук также прокручиваем через мясорубку в ёмкость с фаршем. Это придаст дополнительную сочность и традиционный вкус домашних котлет.

4. ЯЙЦА. Добавляем 1 яйцо – гарант того, что котлеты уж точно не развалятся при жарке.

5. СПЕЦИИ. Соль и чёрный молотый перец – идеальное сочетание для фарша. Добавляем по вкусу.

6. ВЫМЕШИВАНИЕ. Фарш «любит руки»! Поэтому, когда все ингредиенты в него добавлены, вымешиваем фарш медленно и долго, давая ему возможность «надышаться». Формируем котлеты влажными руками. Так фарш не будет к ним прилипать, а форма получится идеальной. 

7. ЖАРКА. Обжариваем котлеты с двух сторон до золотистого цвета на раскалённой сковороде с растительным маслом. Затем выкладываем котлеты в небольшую кастрюлю, добавляем немного воды и тушим в течение 10 минут. 

ФОТО: pinterest.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашние мясные котлеты! Любимое блюдо всех – от мала до велика. Как сделать котлеты нежными и сочными, чтобы ваши родные попросили добавки? Несколько секретов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В десятый раз с начала года: в Беларуси с 13 апреля дорожает топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by