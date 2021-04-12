ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская энергосистема выдержала тест на автономность

12.04.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусская энергосистема выдержала тест на автономность

Белорусская энергосистема выдержала тест на автономность. Испытания с отключением наших линий электропередач с Литвой прошли успешно.

Тест проходил в два этапа. Он был необходим, чтобы изучить, как белорусская энергосистема действует в автономном режиме. Как отметили в «Белэнерго», испытания подтвердили готовность белорусских энергетических объектов работать без связей с литовской стороной. 

Напомним, энергосистемы двух стран связывают 13 линий электропередачи. К 2025 году Эстония, Латвия и Литва планируют покинуть единое электрическое кольцо с Беларусью и Россией. Замещать дефицит энергии страны собираются в ЕС. При этом мировые эксперты говорят, что цены на электричество в Прибалтике вырастут в разы.
 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская энергосистема выдержала тест на автономность. Испытания с отключением наших линий электропередач с Литвой прошли успешно. Тест проходил в два этапа....
 
Новости дня
Новости разные
 
В десятый раз с начала года: в Беларуси с 13 апреля дорожает топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by