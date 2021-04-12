Источник материала: ОНТ

Белорусская энергосистема выдержала тест на автономность. Испытания с отключением наших линий электропередач с Литвой прошли успешно.



Тест проходил в два этапа. Он был необходим, чтобы изучить, как белорусская энергосистема действует в автономном режиме. Как отметили в «Белэнерго», испытания подтвердили готовность белорусских энергетических объектов работать без связей с литовской стороной.

Напомним, энергосистемы двух стран связывают 13 линий электропередачи. К 2025 году Эстония, Латвия и Литва планируют покинуть единое электрическое кольцо с Беларусью и Россией. Замещать дефицит энергии страны собираются в ЕС. При этом мировые эксперты говорят, что цены на электричество в Прибалтике вырастут в разы.



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