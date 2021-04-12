Школьники в Витебской области стреляли в лебедя из арбалета: птица погибла, родителям грозит штраф

Источник материала: ОНТ

Школьники смертельно ранили лебедя стрелой из арбалета в агрогородке Ольгово Витебского района, сообщается на сайте УВД облисполкома.

11 апреля житель агрогородка Ольгово позвонил в милицию и сообщил, что на местном озере дети стреляют в лебедей.

Сотрудники милиции личности подростков установили. Как оказалось, учащиеся 8 класса витебской школы приехали к бабушке одного из них в гости на выходные. Во дворе дома они нашли арбалет родителей ребенка. Подростки захотели проверить его на мирно плавающих в озере птицах. Один из лебедей умер из-за попадания стрелы в шею.

Все обстоятельства уточняются. Проводится работа с детьми и их родителями. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей административный процесс начат в отношении взрослых.

Фото и видео: УВД Витебского облисполкома

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