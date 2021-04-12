Как стать лучше? 12 простых привычек, которые улучшат вашу жизнь за три недели

Источник материала: ОНТ

Привычки ежедневно нами управляют. Именно от них зависит наше настоящее и будущее. Правильные привычки помогают улучшить здоровье, повысить качество жизни и добиться успеха.

ФАКТ – 3А 21 ДЕНЬ МОЖНО СФОРМИРОВАТЬ ЛЮБУЮ ПРИВЫЧКУ.

1. Ранний подъём. Почти все участники списка Forbes встают в 4-5 утра. Они отмечают, что именно ранние подъемы помогли им стать успешными, чувствовать себя бодрыми и полными сил. Ведь в утренние часы мозговая активность самая высокая. Ученые считают, что люди, которые привыкли рано вставать, менее подвержены депрессии, стрессу и тревожности.



«Если вам удалось выиграть утро, вы выиграете день».

2. Начинайте день с улыбки. Так как ничто не заряжает позитивом лучше. Улыбка помогает снять стресс, избавиться от усталости, напряженности и тревоги. Благодаря искреннему смеху организм вырабатывает больше гормонов радости и счастья.





Факт: Чем шире и чаще человек улыбается, тем дольше он живёт.

3. Принимайте контрастный душ. Это помогает проснуться не хуже, чем чашка крепкого кофе. Душ способствует укреплению иммунитета, повышает сопротивляемость болезням, улучшает кровообращение. А также усиливает обмен веществ и способствует снижению веса.





4. Живите в моменте. Будьте внимательны к себе – к своим чувствам, желаниям и потребностям. Ведь люди, которые живут прошлым, склонны к депрессии, а люди, которые живут будущим – крайне тревожны.





5. Делайте 10-минутную зарядку по утрам. Это зарядит вас бодростью и энергией на весь день, укрепит силу воли. Во время тренировки вырабатываются гормоны радости – эндорфины, поэтому вы будете себя чувствовать гораздо лучше. Кроме того, занятия спортом помогают вывести токсины из организма, что сделает вашу кожу упругой и красивой.





6. Чаще находитесь оффлайн. Отключайте интернет, выходите из социальных сетей и отдыхайте от своих смартфонов. Вместо гаджетов уделите внимание семье, друзьям, хобби и здоровью.





7. Читайте по 20 страниц книги ежедневно. Во-первых, чтение повышает общую грамотность, увеличивает словарный запас, развивает память, мышление и логику. Ученые доказали, что организм человека стареет быстрее, когда стареет мозг. Чтение заставляет мозг постоянно работать, в результате старость отодвигается. К тому же чтение перед сном поможет вам расслабиться и снизить накопившейся стресс.





Факт: Чтение – улучшает сон.

8. Не жалуйтесь на жизнь. Постоянно жалуясь, мы зацикливаемся на негативе и загоняем себя в депрессию. Это лишает нас возможности наслаждаться жизнью и быть счастливыми. Кроме того, это отражается на здоровье организма, истощает нас физически.





Факт: Люди жалуются, когда их ожидания не совпадают с реальностью.

9. Не обсуждайте других людей и не распространяйте сплетни. Менять других – это не ваша работа. Вы можете дать совет, подать пример и вдохновить, но каждый человек должен сам решить, как улучшить свою жизнь и хочет ли он это делать в принципе. Дайте людям право быть теми, кем они являются.





ПОМНИТЕ: МЫ СКЛОННЫ ОСУЖДАТЬ ДРУГИХ, КОГДА САМИ УЯЗВИМЫ И НУЖДАЕМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ.

10. Каждую неделю выучивайте 20 новых иностранных слов. Это развивает способность к многозадачности, повышает креативность, улучшает работу мозга. Изучение языков поможет вам быстрее переключаться с одной задачи на другую и лучше реагировать на неожиданные ситуации.





11. Планируйте предстоящий день. Это поможет в достижении поставленных целей и позволит не откладывать важные дела на завтра. Благодаря плану вы сможете выполнить работу качественно как в личной, так и в профессиональной жизни. Кроме того, вы избавляете мозг от необходимости запоминать, так как все записываете и структурируете, а не держите в голове.





12. Устраивайте ежедневные прогулки. Время, проведённое на открытом воздухе, восстанавливает силы, повышает внимание и помогает эффективнее преодолевать стрессовые ситуации.





ПОМНИТЕ: ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ, НЕОБХОДИМО ЕЖЕДНЕВНО СОВЕРШАТЬ 10 ТЫСЯЧ ШАГОВ.

Думайте только о хорошем и дополняйте этот список своими привычками. Растите над собой и меняйтесь к лучшему!





ФОТО: Pexels

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