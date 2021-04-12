Источник материала: ОНТ

В Могилёве почтили память малолетних узников, погибших в концлагерях во время Великой Отечественной войны.





Ветераны, молодёжь, трудовые коллективы собрались у мемориала «Дети войны». В нашей стране война унесла жизни более 150 тысяч детей, около полумиллиона стали узниками фашистских концлагерей. Это часть поколения, утрата которой стала невосполнимой потерей для белорусского народа.

Антонина Картаусова, бывшая малолетняя узница: «Два года из лагеря в лагерь. Бомбили, мы боялись и хотели жить. Помните прошлое, любите настоящее и стройте будущее. Это мы даём своим потомкам наказ такой».

На территории Могилёвской области существовало несколько десятков лагерей. Самые крупные – Луполовский, Бобруйский и Кричевский. Угнаны в Германию, уничтожены, погибли на фронтах и в подполье за годы Великой Отечественной 240 тысяч жителей Могилёвщины.

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