Что делать, чтобы сырники были пышными: 7 лайфхаков

Источник материала: ОНТ

Готовить сырники очень просто, однако вкусными и аппетитными получаются они далеко не у всех. Часто сырники прилипают к сковороде, разваливаются во время жарки, а бывает, получаются «резиновыми». Рассказываем 7 правил для идеальных сырников.

Творог для сырников возьмите средней жирности – 1-7%. Тесто может потечь, если творог будет жирным – 9% и выше. И наоборот – если творог будет обезжиренным, то сырники могут получиться «резиновыми».

Творог не должен быть слишком влажным и зернистым. Иначе в блюдо придется добавлять больше муки или манной крупы, и оно станет жестким. В идеале для сырников подойдет творог в пачках-брикетах (как сливочное масло).

Не добавляйте в тесто много яиц, иначе сырники «поплывут» на сковороде. На 2 пачки творога по 200 г достаточно одного яйца. Некоторые хозяйки добавляют не целые яйца, а только желтки – так тесто не растекается и получается более густым.

Чтобы сырники не прилипали к сковороде, тесто должно быть густым, а перед жаркой следует тщательно запанировать каждый сырник в муке.

Не перебарщивайте с сахаром! Он сделает тесто жидким, и сырники потеряют форму. На 400 г творога достаточно будет 0,5-1 ст. л. сахара. Если вам не хватает сладости в сырниках, всегда можно посыпать готовое блюдо сахарной пудрой, полить любимым вареньем, джемом, медом, сгущенкой.

Чтобы сырники не опадали, желательно часть муки заменить манкой. Манка не утяжеляет тесто, в отличие от муки, и впитывает влагу. Сырники получаются нежными и сочными. Однако манке нужно больше времени для разбухания, поэтому перед жаркой дайте тесту постоять 15 минут. Идеальная пропорция на 400 г творога – 1 ст. л. муки и 2 ст. л. манки.