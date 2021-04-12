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Что делать, чтобы сырники были пышными: 7 лайфхаков

12.04.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, чтобы сырники были пышными: 7 лайфхаков

Готовить сырники очень просто, однако вкусными и аппетитными получаются они далеко не у всех. Часто сырники прилипают к сковороде, разваливаются во время жарки, а бывает, получаются «резиновыми». Рассказываем 7 правил для идеальных сырников.

  1. Творог для сырников возьмите средней жирности – 1-7%. Тесто может потечь, если творог будет жирным – 9% и выше. И наоборот – если творог будет обезжиренным, то сырники могут получиться «резиновыми».
  2. Творог не должен быть слишком влажным и зернистым. Иначе в блюдо придется добавлять больше муки или манной крупы, и оно станет жестким. В идеале для сырников подойдет творог в пачках-брикетах (как сливочное масло). 
  3. Не добавляйте в тесто много яиц, иначе сырники «поплывут» на сковороде. На 2 пачки творога по 200 г достаточно одного яйца. Некоторые хозяйки добавляют не целые яйца, а только желтки – так тесто не растекается и получается более густым.
  4. Чтобы сырники не прилипали к сковороде, тесто должно быть густым, а перед жаркой следует тщательно запанировать каждый сырник в муке. 
  5. Не перебарщивайте с сахаром! Он сделает тесто жидким, и сырники потеряют форму. На 400 г творога достаточно будет 0,5-1 ст. л. сахара. Если вам не хватает сладости в сырниках, всегда можно посыпать готовое блюдо сахарной пудрой, полить любимым вареньем, джемом, медом, сгущенкой. 
  6. Чтобы сырники не опадали, желательно часть муки заменить манкой. Манка не утяжеляет тесто, в отличие от муки, и впитывает влагу. Сырники получаются нежными и сочными. Однако манке нужно больше времени для разбухания, поэтому перед жаркой дайте тесту постоять 15 минут. Идеальная пропорция на 400 г творога – 1 ст. л. муки и 2 ст. л. манки. 
  7. Чтобы сырники сохранили форму и равномерно прожарились, выкладывайте их на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Затем уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой.
    Блюдо также можно запекать и в духовке – запанированные сырники выложите в форму и поставьте на 30-40 мин. в разогретую до 150-180 градусов духовку.


    Фото с сайта food.inmyroom.ru.

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Готовить сырники очень просто, однако вкусными и аппетитными получаются они далеко не у всех. Часто сырники прилипают к сковороде, разваливаются во время жарки, а...
 
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