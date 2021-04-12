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13 апреля опять дорожает автомобильное топливо

12.04.2021 20:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Концерн «Белнефтехим» объявил о десятом в этом году подорожании автомобильного топлива. Повышение цен традиционно составит одну копейку.

13 апреля опять дорожает автомобильное топливо
Фото azs.belorusneft.by

С 13 апреля розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро — 1,80 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,90 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,12 рубля, дизтопливо — 1,90 рубля.

Ранее цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, а также 6 апреля.

По расчетам Минфина, в 2021 году топливо подорожает на 6%. Согласно подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 4,95%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 5,56%, АИ-92-К5-Евро — на 5,88%.

Согласно данным Белстата в январе—марте потребительские цены в целом увеличились на 3,81%, бензин за этот период подорожал на 4,57%, дизтопливо — на 4,42%.

 

 

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Концерн «Белнефтехим» объявил о десятом в этом году подорожании автомобильного топлива. Повышение цен традиционно составит одну копейку.
 
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