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Спортивный директор "Руха" о поездке в колхоз: если выиграли, значит, все пошло на пользу
Источник материала: Партизан
После победного матча "Руха" в 4-м туре чемпионата страны журналист Николай Иванов сообщил, что обыграть "Ислочь" футболистам помогла поездка в один из колхозов Пинского района. Там команда убирала камни с поля и "прилично поднагрузилась в свой выходной".
- Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был.
- А у кого родилась такая необычная идея?
- Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз.
- Получается, никто из футболистов не был против?
- Нет конечно. Это идея всего коллектива.
- А легионеры как отнеслись?
- Да нормально. Они же часть команды.
- Почему поехали именно в Пинский район?
- С кем удалось договориться, туда и поехали. Поле готовилось под какой-то засев, вот и все.
- Ранее проводили что-то подобное?
- Нет, это в первый раз. Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать.
- И как такая задумка? Понравилась?
- Нормально. Если выиграли, значит, все пошло на пользу.
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После победного матча "Руха" в 4-м туре чемпионата страны журналист Николай Иванов сообщил, что обыграть "Ислочь" футболистам помогла поездка в один из колхозов...
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