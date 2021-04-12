Чалый: «Идеологи тоже живут в ожидании Страшного суда. Правда, не совсем божьего»

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик Сергей Чалый – об апокалиптических настроениях, ретранслируемых пропагандой из верхов власти.





Фото Надежды Бужан, Наша Ніва

— Идеологи, в общем, тоже живут в ожидании Страшного суда. Правда, не совсем божьего. Но ощущение того, что они живут последние дни, прям разлиты, — отмечает на TUT.BY Сергей Чалый. — Откуда это берется? Это же транслируется сверху. Там все держится на одном человеке. Размоешь его, растворишь — и вся страна рухнет.

Отсюда и слова Лукашенко о том, что белорусам никогда прежде незнакома была многопартийность. А раз не знали этого, то и начинать не стоит.

— Я давно боялся того, что раньше или позже случается с людьми, которые так давно срослись с любимой, что у них больше ничего нет. У других лидеров, которые достигли такого же единения со страной, это тоже случалось. Если ты начинаешь видеть мир как волю и представление свое, по Шопенгауэру, то рано или поздно ты столкнешься с суровой реальностью, которая немного не так работает, — говрит Чалый.

Можно обижаться на всех, кто стал движущей силой стремления к переменам, на предпринимателей, айтишников, врачей — всех, кому, как говорит Лукашенко, «власти захотелось». Но людям захотелось элементарного самоуважения, считает эксперт.

— Можно говорить: «Раз так, то не доставайся же ты никому». Мол, тем хуже для вас. Власть не может найти причину недовольства народа в себе. Это просто нация почему-то не захотела сплотиться вокруг сильного лидера, начала по сторонам смотреть… В итоге у нас одномоментно и евангельские мотивы страданий, и миллениалистские — царствие божие близко и Страшный суд близок. Но странно, что у людей, действующих в манихейской картине мира, где они — герои света, а кругом тьма и вечный враг, первичным, онтологическим является не светлое начало, а постоянно существующее, вечное зло, которое прямо ждало, на кого бы напасть. И тут наша «любимая» — немного наивная, прекрасная. Как на нее было не напасть? — отмечает эксперт.

По наблюдению Чалого, эсхатологические настроения, ощущения предстоящего перехода в качественно новое состояние разлиты с обеих сторон:

— Это — последние дни, за которыми что-то наступит. Интересно, что люди, пытающиеся называть себя воинами света, заявляют о том, что вот-вот — конец. Что без них все рухнет. И это показывает, кто на самом деле на стороне света, кто ожидает кошмара, а кто — новую, лучшую Беларусь. Важно ведь, с каким ощущением ты ждешь Страшного суда. И я о страшном суде вовсе не в религиозном смысле. (…) У нас есть ощущение, что сейчас реально очень сложные времена, евангельские, но уже близко искупление, воздаяние, освобождение.

Чалый: «Власти борются с отражением»