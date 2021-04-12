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Власти Минска ужесточили правила проведения культурных и спортивных мероприятий. Заполняемость - до 50%
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком в очередной раз внес
8 апреля Мингорисполком внес изменение в пункт № 21 Комплексного плана мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в городе Минске. План был утвержден решением Мингорисполкома от 7 апреля 2020 года № 1069 «Об утверждении плана».
Теперь при проведении культурных и спортивных мероприятий места объекты могут быть заполнены не более чем на 50%. Это касается кинотеатров, концертных залов, цирков, физкультурно-спортивных учреждений.
Формулировка в новой редакции звучит так:
В предыдущей редакции от
А год назад, в апреле 2020-го, пункт был просто направлен на соблюдение дистанции в 1,5 метра в кино, театрах и других культурных объектах. Звучал так:
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Власти Минска ужесточили правила проведения культурных и спортивных мероприятий. Заполняемость - до 50%
Мингорисполком внес изменения в решение с планом по санитарным правилам о предотвращении распространения COVID-19. Культурные и спортивные мероприятия теперь можно...
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