Власти Минска ужесточили правила проведения культурных и спортивных мероприятий. Заполняемость - до 50%

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком в очередной раз внес изменения в решение с санитарными правилами по предотвращению распространения COVID-19. Требования стали жестче. Культурные и спортивные мероприятия теперь можно проводить при заполняемости зала не более чем на 50%, слова «рекомендовано» больше нет.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

8 апреля Мингорисполком внес изменение в пункт № 21 Комплексного плана мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в городе Минске. План был утвержден решением Мингорисполкома от 7 апреля 2020 года № 1069 «Об утверждении плана».

Теперь при проведении культурных и спортивных мероприятий места объекты могут быть заполнены не более чем на 50%. Это касается кинотеатров, концертных залов, цирков, физкультурно-спортивных учреждений.

Формулировка в новой редакции звучит так:

Проводить культурные, спортивно-массовые, спортивные мероприятия и соревнования в объектах (концертные залы, театры, цирк, кинотеатры, физкультурно-спортивные учреждения и др.) при условии заполнения мест проведения не более чем на 50% от максимальной заполняемости, использования только посадочных мест, рассадки зрителей не менее 1 — 1,5 метра друг от друга. Реализацию билетов осуществлять с учетом вышеуказанных условий. Ответственными исполнителями указаны такие подразделения Мингорисполкома как: управление культуры, главное управление спорта и туризма, главное управление идеологической работы и по делам молодежи, а также администрации районов Минска. Соисполнители: руководители организаций всех форм собственности.

В предыдущей редакции от 22 октября похожий пункт уже был, но он являлся рекомендательным, теперь же норма звучит однозначно.

А год назад, в апреле 2020-го, пункт был просто направлен на соблюдение дистанции в 1,5 метра в кино, театрах и других культурных объектах. Звучал так:

Обеспечить размещение посетителей в кинотеатрах, театрах и других объектах культуры на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Ответственный исполнитель: управление культуры Мингорисполкома, администрации районов Минска. Соисполнители: руководители объектов культуры.