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Задержаны 3 нелегальных путешественника от погранзаставы Молодечненская

12.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Троих нелегальных путешественников задержали сморгонские пограничники неподалеку от погранзаставы Молодечненская. Так называемые туристы направлялись в Литву. Взяли их в полукилометре от госграницы. Сообщается, что сработала сигнализация, специалисты начали поиск нарушителей. С помощью служебной собаки пограничники  вышли на след  путешественников. Вскоре были задержаны трое молодых людей, документов у них не оказалось. Парни представились гражданами Шри-Ланки и признались, что направлялись в страны ЕС. 

 
 
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Троих нелегальных путешественников задержали сморгонские пограничники неподалеку от погранзаставы Молодечненская. Так называемые туристы направлялись в Литву....
 
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