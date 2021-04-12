Задержаны 3 нелегальных путешественника от погранзаставы Молодечненская

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Троих нелегальных путешественников задержали сморгонские пограничники неподалеку от погранзаставы Молодечненская. Так называемые туристы направлялись в Литву. Взяли их в полукилометре от госграницы. Сообщается, что сработала сигнализация, специалисты начали поиск нарушителей. С помощью служебной собаки пограничники вышли на след путешественников. Вскоре были задержаны трое молодых людей, документов у них не оказалось. Парни представились гражданами Шри-Ланки и признались, что направлялись в страны ЕС.