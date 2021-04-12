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Суд в Гомеле. Доверенных лиц Тихановской обвиняют в намерении захватить все здания милиции и администрации районов

12.04.2021 20:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Железнодорожного района Гомеля 12 апреля начал рассмотрение уголовного дела в отношении Татьяны Каневской, Дмитрия Ивашкова, Юрия Власова и Александра Шабалина.

На прошедших в 2020 году президентских выборах они были доверенными лицами кандидата на высший государственный пост Светланы Тихановской.

Суд в Гомеле. Доверенных лиц Тихановской обвиняют в намерении захватить все здания милиции и администрации районов

Каневскую, Ивашкова, Власова и Шабалина задержали 6—8 августа. Им предъявили обвинение в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) и «захвате зданий» (ч. 1 ст. 292 УК). Власов обвинен также в оскорблении представителя власти (ч. 1 ст. 369 УК).

По государственному телевидению был показан сюжет о том, что эти доверенные лица обсуждали с Тихановской «захват исполкома» в Гомеле, однако все фигуранты не признали свою вину.

На суд пришло около 40 жителей Гомеля, но пустили на заседание только по одному представителю от семей обвиняемых, а также журналистов госСМИ.

О подробностях заседания БелаПАН сообщили родственники обвиняемых.

По словам жены одного из них, активистам вменили в вину планы по захвату всех зданий милиции в Гомеле, гор- и облисполкома, а также администраций всех четырех районов областного центра.

«Планировали они это сделать с помощью мегафонов, электрошокеров и газовых баллончиков. В обвинении также постоянно фигурировала Тихановская, что якобы они с ней сговорились о захвате зданий и организации массовых беспорядков. Было очень плохо слышно. Нас посадили на заднюю лавочку, прокурор и судья были в масках — мы слышали не все обвинение, только отрывками», — отметила собеседница.

Процесс продолжится 13 апреля.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля 12 апреля начал рассмотрение уголовного дела в отношении Татьяны Каневской, Дмитрия Ива
 
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