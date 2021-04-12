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Около полутора тысяч фур скопилось в очереди на выезд в Евросоюз
Источник материала: Навiны
Большегрузы скопились в ожидании очереди на пересечение границы Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.
Из оперативной информации на сайте Госпогранкомитета следует, что наиболее сложная ситуация сложилась на выезде в литовском направлении — своей очереди ждут более 1260 водителей фур. Самая большая очередь зафиксирована в «Каменной Логе», где скопилось свыше 550 грузовиков.
Выезда в Латвию ожидают более 150 фур, в Польшу — более 280.
В качестве причин такой ситуации указываются сбои в работе оборудования и празднование Пасхи.
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Большегрузы скопились в ожидании очереди на пересечение границы Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.
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