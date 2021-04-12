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Около полутора тысяч фур скопилось в очереди на выезд в Евросоюз

12.04.2021 20:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большегрузы скопились в ожидании очереди на пересечение границы Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.

Около полутора тысяч фур скопилось в очереди на выезд в Евросоюз

Из оперативной информации на сайте Госпогранкомитета следует, что наиболее сложная ситуация сложилась на выезде в литовском направлении — своей очереди ждут более 1260 водителей фур. Самая большая очередь зафиксирована в «Каменной Логе», где скопилось свыше 550 грузовиков.

Выезда в Латвию ожидают более 150 фур, в Польшу — более 280.

В качестве причин такой ситуации указываются сбои в работе оборудования и празднование Пасхи.

 
 
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Большегрузы скопились в ожидании очереди на пересечение границы Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.
 
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