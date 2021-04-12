Скавыш о пиве в раздевалке: «Альшевский ввел это после удачных матчей. По одной баночке у нас стояло»

«Кирилл Петрович (Альшевский – экс-тренер БАТЭ прим.) ввел после удачных матчей – по одной баночке пива у нас в раздевалке стояло. Можно было. Он ввел это, и я считаю, что это прикольная вещь. Кто-то по баночке выпьет. Если кто-то не хочет – не пьет, есть кола. Это не мешает, а наоборот даже сближает. На 10-15 минут задержишься больше в раздевалке перед душем, что-то обсудишь. Это вообще классная вещь», – сказал Скавыш в эфире фильма про БАТЭ «Быть первым» на VOKA TV.



