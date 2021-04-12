ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скавыш о пиве в раздевалке: «Альшевский ввел это после удачных матчей. По одной баночке у нас стояло»

12.04.2021 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Форвард БАТЭ Максим Скавыш рассказал о том, что при бывшем рулевом борисовчан Кирилле Альшевском в раздевалке позволялось выпить немного пива.

«Кирилл Петрович (Альшевский – экс-тренер БАТЭ прим.) ввел после удачных матчей – по одной баночке пива у нас в раздевалке стояло. Можно было. Он ввел это, и я считаю, что это прикольная вещь. Кто-то по баночке выпьет. Если кто-то не хочет – не пьет, есть кола. Это не мешает, а наоборот даже сближает. На 10-15 минут задержишься больше в раздевалке перед душем, что-то обсудишь. Это вообще классная вещь», – сказал Скавыш в эфире фильма про БАТЭ «Быть первым» на VOKA TV.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард БАТЭ Максим Скавыш рассказал о том, что при бывшем рулевом борисовчан Кирилле Альшевском в раздевалке позволялось выпить немного пива.
 
Новости дня
Новости разные
 
В московском фитнес-клубе убили вора в законе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by