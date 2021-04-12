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Lamborghini Насти Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку. У нее 200 штрафов за 8 месяцев
Источник материала: Tut.by
Российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева снова была оштрафована за рулем Lamborghini Aventador. Как
Отмечается, что сотрудники ГИБДД остановили ее днем 11 апреля. В результате нарушения полицейские приняли решение оставить блогершу без возможности водить автомобиль — транспортное средство эвакуировали.
Такие сообщения стали появляться после информации, что за последние восемь месяцев блогер нарушила правила дорожного движения около 200 раз.
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье.
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