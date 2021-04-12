ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Lamborghini Насти Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку. У нее 200 штрафов за 8 месяцев

12.04.2021 21:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева снова была оштрафована за рулем Lamborghini Aventador. Как сообщает lenta.ru, причиной стало превышение скорости.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД остановили ее днем 11 апреля. В результате нарушения полицейские приняли решение оставить блогершу без возможности водить автомобиль — транспортное средство эвакуировали.


Фото из Instagram Ивлеевой






«Воскресенье», — сообщила о ситуации сама Ивлеева в блоге, опубликовав короткий ролик с места, где ее остановили. Поклонники в комментариях не одобрили поведение Ивлеевой, призвав соблюдать скоростной режим и в целом быть спокойнее на дороге.

Такие сообщения стали появляться после информации, что за последние восемь месяцев блогер нарушила правила дорожного движения около 200 раз.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Десант из Москвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by