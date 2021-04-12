Lamborghini Насти Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку. У нее 200 штрафов за 8 месяцев

Источник материала: Tut.by

Российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева снова была оштрафована за рулем Lamborghini Aventador. Как сообщает lenta.ru, причиной стало превышение скорости.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД остановили ее днем 11 апреля. В результате нарушения полицейские приняли решение оставить блогершу без возможности водить автомобиль — транспортное средство эвакуировали.



Фото из Instagram Ивлеевой











«Воскресенье», — сообщила о ситуации сама Ивлеева в блоге, опубликовав короткий ролик с места, где ее остановили. Поклонники в комментариях не одобрили поведение Ивлеевой, призвав соблюдать скоростной режим и в целом быть спокойнее на дороге.

Такие сообщения стали появляться после информации, что за последние восемь месяцев блогер нарушила правила дорожного движения около 200 раз.