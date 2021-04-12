ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Украины назвал Беларусь глубоко недемократической страной

12.04.2021 21:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Единственной надежной гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью испанскому информационному агентству EFE.

Глава МИД Украины назвал Беларусь глубоко недемократической страной
Фото: УП

«Со стратегической точки зрения, единственной надежной гарантией безопасности в Европе и на более широком евроатлантическом пространстве является вступление всех демократий региона в альянс НАТО. Украина и является такой демократией в регионе, которая, к сожалению, граничит на северо-востоке с глубоко недемократическими странами. Здесь я должен упомянуть и Россию, и, к сожалению, также Беларусь», — сказал Кулеба, передает БелаПАН.

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, министр подверг критике нынешний характер переговоров в трехсторонней контактной группе: «Мне процесс консультаций ТКГ в Минске кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят по кругу… Россия завела минский процесс в болото. Украина и ОБСЕ, напротив, всегда стремились быть конструктивными и найти выход из глухого угла».

В интервью телеканалу «Беларусь 1» (вышло в эфир 10 апреля) министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обвинил Киев в невыполнении минских соглашений, а в заявлении первого президента Украины Леонида Кравчука, возглавляющего украинскую делегацию в ТКГ, о необходимости переноса переговорной площадки из Беларуси (как вариант — в Польшу), также усмотрел отход от этих договоренностей: «Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственной надежной гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью испанскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скавыш о пиве в раздевалке: «Альшевский ввел это после удачных матчей. По одной баночке у нас стояло»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by