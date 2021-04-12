ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электромобили могут освободить от платы за парковку в Беларуси

12.04.2021 21:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Электромобили могут освободить от платы за парковку. Такое решение предусмотрено комплексной программой развития электротранспорта на 2021–2025 годы, утвержденной Совмином.

Электромобили могут освободить от платы за парковку в Беларуси
Фото: Рixabay

Также среди мероприятий, запланированных программой, есть и создание опытного экспериментального производства электротранспорта, улучшение условий кредитования на покупку такой техники у официальных дилеров в Беларуси, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В первой подпрограмме рассматривается создание научных разработок и производственной базы, во второй — формирование сети электрозаправочных станций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электромобили могут освободить от платы за парковку. Такое решение предусмотрено комплексной программой развития электротранспорта на 2021–2025 годы, утвержденной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В московском фитнес-клубе убили вора в законе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by