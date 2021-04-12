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Класковский: «Что это, если не фактическое признание фальсификаций?»

12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о словах Макея о «победе Лукашенко».

Класковский: «Что это, если не фактическое признание фальсификаций?»

Фото Наша Ніва

– В нашумевшем интервью телеканалу «Беларусь 1» министр иностранных дел Владимир Макей, кроме всего прочего, попытался уверить, что прошлогодняя победа Лукашенко бесспорна, спорят, мол, лишь о цифре, – пишет Александр Класковский. – Во-первых, получается, власти сами косвенно признают, что с официальными цифрами дело нечисто.

Во-вторых, насчет бесспорности самого факта победы вождя главный белорусский дипломат явно погорячился. Да, сейчас репрессиями, от которых повеяло 1937-м, и драконовскими законами (вместо 15 суток получайте по три года) властям удалось прибить уличную активность. Но это не означает, что все поверили в те самые 80% и расслабились.

Мощнейшее недоверие к официальным результатам выборов наверняка ощутили на самом верху. И впечатление таково, что какое-то время назад придворные пиарщики предложили мягко отрулить от объявленной в августе цифры, чтобы не дразнить народ чересчур. Мол, давайте продвигать тезис, что, ладно, пусть не 80%, но все равно победил Он.

И Лукашенко на Всебелорусском собрании как бы великодушно согласился сбавить цифру «за себя»: «Ну хорошо, если кому-то не нравится 80, пусть будет 76. Пусть даже будет 68, как в среднем сейчас по анкетам…» (имелся в виду опрос по заказу БелТА).

Не правда ли, оригинальный торг? Но прозвучало и кое-что похлеще: «Я думаю, ну знаете, вот откровенно, у наших же губернаторов есть привычка показать, у кого лучше. И кто-то там полпроцента-процент, два мог дописать. Ну слушайте, ну нельзя нарисовать 80%».

Что это, если не фактическое признание фальсификаций? Какое вообще право имеют вертикальщики влезать в процедуру определения результатов выборов? По идее, тут же следовало возбудить уголовное дело. Но вы же сами всё понимаете.

Похоже, большие начальники настолько свыклись с максимой «иногда не до законов», что не видят ничего зазорного в этой игре с цифрами.

И не понимают, что такого рода рассуждения (мол, подумаешь, сколько-то процентов туда-сюда, не будьте занудами) способны только сильнее возмутить тех, кто считает, что их голоса украдены.

На самом деле, если проанализировать данные платформы «Голос» и независимой социологии, сокрушительная победа Лукашенко ну никак не выплясывается. Скорее, вырисовывается если не победа Тихановской, то уж точно второй тур.

А представим, что Бабарико был бы зарегистрирован и вступил в прямую конкуренцию с Лукашенко. А если бы тогда еще и оппозицию включили в избиркомы, и независимых наблюдателей пустили бы на участки, и каждый бюллетень бы им показывали? Иначе говоря, если бы провели нормальные, прозрачные выборы. Вам не кажется, что с большой долей вероятности мы жили бы сегодня в другой стране?

И что, власти теперь собираются провести референдум по конституции и прочие электоральные кампании в таком же зубодробительном стиле, как в прошлом году, потом объяснять, что губернаторы могли перестараться и сколько-то там процентов дописать, — и при этом хотят рассчитывать на какую-то легитимность? Говоря словами господина Макея из нашумевшего интервью, «ха-ха-ха три раза».

 
 
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Политический обозреватель – о словах Макея о «победе Лукашенко».
 
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