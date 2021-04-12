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В Полоцке дети нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома

12.04.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Полоцке трое детей нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома. Проводилась эвакуация.


Фото: читатели портала Gorod214.by

 Об этом сообщает портал Gorod214.by.

- Инцидент произошел 10 апреля, в субботу. У нас в Спасском городке трое детей 7-8 лет нашли противотанковую мину. Они рассказали, что боеприпас находился за жилым домом на улице Комарова. Дети играли миной в футбол, а потом принесли ее к подъезду и положили на скамейку. Я это увидела в окно и рассказала мужу. Мы вызвали милицию, - рассказала жительница дома.

Она добавила, что мина хоть и была без взрывателя, но всех жильцов подъезда эвакуировали.

- Была оцеплена территория. Работали спасатели и сотрудники милиции. Меня очень поразила беспечность детей, - подчеркнула женщина.

Опасную находку забрали саперы.
 
 
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В Полоцке трое детей нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома. Проводилась эвакуация.
 
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