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В Полоцке дети нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома
Источник материала: Партизан
В Полоцке трое детей нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома. Проводилась эвакуация.
Фото: читатели портала Gorod214.by
Об этом
- Инцидент произошел 10 апреля, в субботу. У нас в Спасском городке трое детей 7-8 лет нашли противотанковую мину. Они рассказали, что боеприпас находился за жилым домом на улице Комарова. Дети играли миной в футбол, а потом принесли ее к подъезду и положили на скамейку. Я это увидела в окно и рассказала мужу. Мы вызвали милицию, - рассказала жительница дома.
Она добавила, что мина хоть и была без взрывателя, но всех жильцов подъезда эвакуировали.
- Была оцеплена территория. Работали спасатели и сотрудники милиции. Меня очень поразила беспечность детей, - подчеркнула женщина.
Опасную находку забрали саперы.
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В Полоцке трое детей нашли мину, играли ей в футбол, а потом принесли к подъезду жилого дома. Проводилась эвакуация.
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