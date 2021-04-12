"Псковские десантники" прибыли в район оккупированного Симферополя, - расследование

Россия перебросила 76-ю гвардейскую десанто-штурмовую дивизию в северную часть оккупированного Крыма вблизи с Симферополем. Об этом сообщает российская организация Conflict Intelligance Team. Они специализируются на конфликтах в Украине, Сирии и протестах в Беларуси.





Вечером 10 апреля на YouTube было опубликовано видео эшелона с военной техникой, который проходил через станцию Нижнегорская. Она находится в 150 км от админграницы с Херсонской областью и в северо-восточной части от Симферополя. Геолокацию удалось установить сравнив кадры из видео с картами Google.













В колонне видна такая техника: БМД-2, РХМ-5, БТР-Д, БТР-МДМ и другие модификации БТРов. Также несколько вагонов было с личным составом.

По количеству перевозимой техники, расследователи предполагают, что на полуостров перебрасывают большую часть техники и личного состава дивизии. Часть состава была разгружена на станции "Симферополь-грузовой", откуда дальше часть техники следует на север.





Ранее эту колонну бронетехники фиксировали в Пскове, до ее отправки в Крым. На большей части машин закрашены бортовые номера, но расследователи считают, что это можно объяснить общими мерами оперативной маскировки, а не намерениями использовать ее под видом "сепаратистов".





Напомним, на крымском мосту заметили большую колонну техники и артиллерии. Первый раз переброску САУ "Мста-С" через крымский мост заметили 31 марта.





7 апреля Колонну БТРов зафиксировали сначала в Ростове, а потом, вероятно, в Крыму.





ВСУ в ответ на переброску войск провели масштабные учения на админгранице с Крымом.