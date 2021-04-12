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В Минске ввели новые ограничения из-за коронавируса

12.04.2021 22:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мингорисполком внес изменения в комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте городских властей.

В Минске ввели новые ограничения из-за коронавируса
Фото: Pixabay

В новой редакции сказано, что рассадку зрителей на культурных и спортивных мероприятиях будут проводить на расстоянии не менее метра-полутора друг от друга при условии заполнения мест менее половины. Это значит, что при наличии большого количества свободных мест, билеты будут реализовывать менее кучно, чем теперь.

 
 
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Мингорисполком внес изменения в комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте...
 
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