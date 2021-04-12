|
В Минске ввели новые ограничения из-за коронавируса
Источник материала: Навiны
Мингорисполком внес изменения в комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте городских властей.
В новой редакции сказано, что рассадку зрителей на культурных и спортивных мероприятиях будут проводить на расстоянии не менее метра-полутора друг от друга при условии заполнения мест менее половины. Это значит, что при наличии большого количества свободных мест, билеты будут реализовывать менее кучно, чем теперь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком внес изменения в комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)