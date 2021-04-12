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Звезда «Один дома» 40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

13.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Маколея Калкина и его подруги Бренды Сонг 5 апреля родился первенец. О появлении ребенка пара объявила только сейчас, пишет Elle.


Мальчика назвали в честь сестры Маколея — Дакоты, которая умерла в 2008 году. Дакота Сонг Калкин родился 5 апреля в Лос-Анджелесе и весил 6 фунтов 14 унций (примерно 3 килограмма 300 граммов).

— Мы очень рады, — поделилась пара коротким заявлением о рождении ребенка.

Маколей и Бренда познакомились более четырех лет назад на съемках. В 2018 году Маколей рассказал о том, что мечтает о совместном ребенке с Брендой.

 
 
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Мальчика назвали в честь сестры Маколея - Дакоты, которая умерла в 2008 году.
 
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