Звезда «Один дома» 40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

Источник материала: Tut.by

У Маколея Калкина и его подруги Бренды Сонг 5 апреля родился первенец. О появлении ребенка пара объявила только сейчас, пишет Elle .





Мальчика назвали в честь сестры Маколея — Дакоты, которая умерла в 2008 году. Дакота Сонг Калкин родился 5 апреля в Лос-Анджелесе и весил 6 фунтов 14 унций (примерно 3 килограмма 300 граммов).

— Мы очень рады, — поделилась пара коротким заявлением о рождении ребенка.

Маколей и Бренда познакомились более четырех лет назад на съемках. В 2018 году Маколей рассказал о том, что мечтает о совместном ребенке с Брендой.