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На картодроме в Стайках открыли сезон. На гоночном треке соревновались на время и Tesla, и УАЗ Patriot

13.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Лопни мои глаза!» — могли подумать гости и участники автомобильного праздника в автоспортивном комплексе «Стайки», когда увидели на гоночной трассе УАЗ Patriot. Но в этом и заключалась соль мероприятия. Поучаствовать в заездах на время можно было на любом автомобиле.


Tesla, УАЗ и Porsche — что выбрать для гонок time attack

Открытие сезона, организованное Uracing, превратилось в большой автомобильный праздник. С трибун можно было понаблюдать, как на одной трассе соревнуются на время прохождения круга Tesla Model S, Porsche 911 и УАЗ Patriot. Гонки формата time attack — это самый доступный способ проверить и укрепить навыки спортивного вождения. Причем бюджет таких соревнований весьма скромный. Участвовать, как уже стало понятно, можно практически на любом автомобиле. Хотя очевидно, что у рамного внедорожника потенциал невысок.



УАЗ Patriot лихо мчал по трассе, проиграв в своей группе предпоследнему месту всего десять секунд

А вообще кроссовер и уж тем более внедорожник — не лучший вариант для time attack


Porsche 911 — один из самых драйверских автомобилей в мире, но картинговая трасса тесновата для его возможностей

Mazda RX-8 — отличный вариант для time attack

— Попробовать поучаствовать в трек-дне можно и на своей каждодневной машине, если это, конечно, не джип или минивэн. Но для получения удовольствия все-таки желателен немного подготовленный автомобиль — отлично подойдут Honda Сivic Type R, различные варианты BMW 3 серии или Mazda MX-5, RX8, — рассказал Юрий Бычек, организатор гонок URacing.


Важно проконтролировать перед заездами давление в шинах

Из всех доработок Юрий порекомендовал спортивные тормозные колодки и жидкость, шины класса Extreme Perfomance и главное — необходимо иметь полностью исправное авто. Система охлаждения, подвеска, рулевое управление и прочее должны быть в идеальном техническом состоянии. По мере накопления опыта придет понимание того, что еще нужно доработать в автомобиле либо назреет необходимость пересесть за руль уже спортивной машины.








На открытии сезона мы заметили Алексея Вишневского (стоит у двери автомобиля) — пилота команды «МАЗ-СПОРТавто». Он принял участие в гонках на Audi RS3 предыдущего поколения. Полный привод, 367 л. с. и 4,3 секунды до «сотни» — отличный «снаряд» для извилистой и узкой трассы в Стайках

В гонках формата time attack автомобили разбиваются на несколько классов в зависимости от мощности, типа привода и уровня подготовки. На трассу пилотов выпускают с небольшим гандикапом. Прямой борьбы с обгонами нет — пилоты просто стремятся показать лучшее время прохождения круга.

Экзотика и тюнинг

Если гонки с трибун показались не слишком интересными, гости мероприятия могли посмотреть небольшую экспозицию разнообразного автомобильного эксклюзива — от нескольких янгтаймеров до уникальных шедевров экстремального тюнинга.


Когда-то это был заурядный Opel Vectra B…


Toyota RAV4 — не самый популярный автомобиль среди любителей тюнинга. Но из него можно сотворить такое

Nissan Juke и без того выделяется броским и специфическим дизайном, но после такого тюнинга превратился в настоящий шоу-стоппер


В эту BMW 3 серии Е30 умудрились «впихнуть» чудовищный V12 под капот





Найти BMW M5 E39 в хорошем состоянии, да еще на белорусских дорогах — большая удача

На выставку приехали участники соревнований по автозвуку. Когда все музыкальное «хозяйство» в машинах начинает играть, на голове шевелятся волосы и весь организм начинает вибрировать в такт музыке



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Любители гонок и автомобилей открыли сезон в автоспортивном комплексе в Стайках. В заездах на треке соревновались и Tesla, и УАЗ Patriot.
 
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