Власти заблокировали доступ к сайту Naviny.online

По требованию Министерства информации вечером 12 апреля был заблокирован доступ к новостному сайту Naviny.online. Он недоступен для пользователей интернета от провайдеров МТС, Life и «Белтелеком».





В то же время пока могут зайти на сайт пользователи интернета от А1, «Космос Телеком».

Naviny.online — «зеркало» основного сайта интернет-газеты Naviny.by, заблокированного решением Мининформа в конце августа 2020 года. Причиной блокировки стали статьи, которые, по мнению властей, «негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов». Претензии касались следующих публикаций Naviny.by:

Из письма Мининформа следовало, что решение ограничить доступ к сайту принимала межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. По мнению комиссии, перечисленные материалы «способствуют нанесению вреда национальным интересам Республики Беларусь».

Сайт Naviny.online по-прежнему доступен через VPN. Основные новости ресурса можно читать в социальных сетях и мессенджерах: Facebook (60 тыс. подписчиков), Telegram , Вконтакте , Одноклассники , Twitter , Viber .

10 апреля новый министр информации Владимир Перцов заявил о необходимости «расставить точки над "i" в медиасфере». «Пора, наверное, все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных государствах как действия, как минимум наносящие вред и угрозу государству и обществу, точно так же классифицировать в нашей стране и принимать соответствующие меры — ограничительные, запретительные. Может быть, какое-то наказание за это. Мне кажется, время пришло», — заявил министр.

«Хорошо и плохо, что это происходит в достаточно спокойный уже период, когда все эти политические эмоциональные надрывы прошли. Соответственно, сложнее будет придраться, что это какие-то репрессии или какие-то противодействия на какие-то действия. Но, в то же время, действовать нужно. И опасения наших контрагентов — они обоснованы во многом. Но будем смотреть», — добавил Перцов.

В конце марта были внесены изменения в положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу. В частности, документ дополнен абзацем следующего содержания: «Копия интернет-ресурса — интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен». Мининформ при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа. При условии нахождения копии интернет-ресурса в национальном сегменте интернета также уведомляется ее владелец. По мнению экспертов, данные изменения упрощают порядок блокировки копий уже заблокированных онлайн-ресурсов.

21 августа 2020 года в Беларуси была заблокирована работа более 70 сайтов, в том числе «Радыё Свабода», «Белсат», «Еврорадио», правозащитного сайта spring96.org и других ресурсов.