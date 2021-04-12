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Власти заблокировали доступ к сайту Naviny.online
Источник материала: Навiны
По требованию Министерства информации вечером 12 апреля был заблокирован доступ к новостному сайту Naviny.online. Он недоступен для пользователей интернета от провайдеров МТС, Life и «Белтелеком».
В то же время пока могут зайти на сайт пользователи интернета от А1, «Космос Телеком».
Naviny.online — «зеркало» основного сайта интернет-газеты Naviny.by,
Из письма Мининформа следовало, что решение ограничить доступ к сайту принимала межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. По мнению комиссии, перечисленные материалы «способствуют нанесению вреда национальным интересам Республики Беларусь».
Сайт Naviny.online по-прежнему доступен через VPN. Основные новости ресурса можно читать в социальных сетях и мессенджерах:
10 апреля новый министр информации Владимир Перцов
«Хорошо и плохо, что это происходит в достаточно спокойный уже период, когда все эти политические эмоциональные надрывы прошли. Соответственно, сложнее будет придраться, что это какие-то репрессии или какие-то противодействия на какие-то действия. Но, в то же время, действовать нужно. И опасения наших контрагентов — они обоснованы во многом. Но будем смотреть», — добавил Перцов.
В конце марта были внесены изменения в положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу. В частности, документ дополнен абзацем следующего содержания: «Копия интернет-ресурса — интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен». Мининформ при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа. При условии нахождения копии интернет-ресурса в национальном сегменте интернета также уведомляется ее владелец. По мнению экспертов, данные изменения упрощают порядок блокировки копий уже заблокированных онлайн-ресурсов.
21 августа 2020 года в Беларуси была заблокирована работа более 70 сайтов, в том числе «Радыё Свабода», «Белсат», «Еврорадио», правозащитного сайта spring96.org и других ресурсов.
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По требованию Министерства информации вечером 12 апреля был заблокирован доступ к новостному сайту Naviny.online. Он недоступен для пользователей интернета от...
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