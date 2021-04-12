Политолог Александр Федута пропал в Москве

Марина Шибко, супруга Александра Федуты, вылетает в Москву на поиски пропавшего.



Фото: БАЖ

Информацию о пропаже критично настроенного к Александру Лукашенко политолога опубликовала «Наша Нива» .

Что Федута делал в Москве и с кем встречался, неизвестно.

В начале 1990-х Александр Федута работал в команде Александра Лукашенко. Во время избирательной кампании 2010-го помогал Владимиру Некляеву.