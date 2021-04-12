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Политолог Александр Федута пропал в Москве

13.04.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Марина Шибко, супруга Александра Федуты, вылетает в Москву на поиски пропавшего.

Политолог Александр Федута пропал в Москве
Фото: БАЖ

Информацию о пропаже критично настроенного к Александру Лукашенко политолога опубликовала «Наша Нива».

Что Федута делал в Москве и с кем встречался, неизвестно.

В начале 1990-х Александр Федута работал в команде Александра Лукашенко. Во время избирательной кампании 2010-го помогал Владимиру Некляеву.

 
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Марина Шибко, супруга Александра Федуты, вылетает в Москву на поиски пропавшего.
 
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