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Журналисту Андрею Александрову продлили срок содержания под стражей

13.04.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров 12 апреля не вышел на свободу. Это означает, что срок содержания его под стражей продлен. Адвокат Александрова пока не обладает конкретной информацией.

Журналисту Андрею Александрову продлили срок содержания под стражей

Девушка журналиста Ирина Злобина, вероятнее всего, также остается за решеткой.

Александров и Злобина были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где он в 2014-2018 годах занимал должность заместителя директора. Медиаменеджер и его девушка подозреваются силовиками в финансировании протестной деятельности.

По словам замминистра МВД Геннадия Казакевича, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов разным лицам. Денежные средства для этих целей были предоставлены фондом By_Help.

Правозащитники утверждают, что оплата штрафов не является финансированием групповых действий.

 
 
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Журналист и медиаменеджер Андрей Александров 12 апреля не вышел на свободу. Это означает, что срок содержания его под стражей продлен. Адвокат Александрова пока не...
 
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