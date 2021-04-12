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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жирная пища оказалась полезной для мужчин Диеты с низким содержанием жиров уменьшают уровень тестостерона у мужчин.

Ученые Вустерского университета в Великобритании выяснили, что диеты с низким содержанием жиров уменьшают уровень тестостерона у мужчин, что усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.Исследователи провели систематический обзор научных работ с участием, в общей сложности, 206 человек. Мужчины сначала придерживались диеты с высоким содержанием жиров (40 процентов), а затем их перевели на пищу с 20-процентным содержанием жира. Оказалось, что уровень тестостерона снизился в среднем на 10-15 процентов. Особенно плохи в этом отношении были вегетарианские диеты, вызывающие снижение тестостерона до 26 процентов.Известно, что высокое потребление мононенасыщенных жиров, содержащихся в оливковом масле, авокадо и орехах, может повысить выработку тестостерона. Однако полиненасыщенные жиры омега-6, которые преимущественно содержатся в растительных маслах, могут при окислении вызвать повреждение клеток, вырабатывающих тестостерон.Традиционно диетические рекомендации сосредоточены на ограничении потребления жиров, а действующие правила Великобритании и США ограничивают потребление жиров до уровня менее 35 процентов от общего количества калорий. Однако в настоящее время появляется все больше исследований, показывающих пользу диет с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.