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Фото: Edgar Su / File Photo / File Photo / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В КНДР казнили чиновника за неэффективную работу Отмечается, что в ходе работы структуры некоторые ее члены во главе с Паком критиковали политику властей.

В КНДР за неэффективную работу казнили главу комиссии по реализации программы дистанционного образования. С момента создания структуры в 2020 году ей не удалось добиться каких-либо результатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейский портал Daily NK.Поскольку временная комиссия тесно сотрудничала с министерством высшего образования, ее руководителем был выбран один из глав департаментов ведомства, чиновник по фамилии Пак. Отмечается, что в ходе работы структуры некоторые ее члены во главе с Паком критиковали политику властей.В частности, сообщается, что глава комиссии неоднократно жаловался на отсутствие помещений и нужного оборудования для реализации поставленных задач. Однако начальство отвечало, что со стороны ЦК партии на этот счет не было никаких инструкций.После этого один из членов комиссии, декан юридического факультета Университета имени Ким Ир Сена, встретился с главой вуза и представителем министерства, где указал на недостатки деятельности Пака и созданной структуры. В итоге началось расследование деятельности комиссии, а на второй неделе марта Пака казнили за «ведение антипартийной и антиреволюционной сектантской деятельности в сфере образования».В 2019 году спецпредставителя Государственного совета КНДР по делам США Кима Хек Чхоля казнили после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Вместе с ним казнили еще пятерых сотрудников северокорейского МИДа.