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Кремль исключил войну России с Украиной

13.04.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кремль исключил войну России с Украиной
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», — сказал Песков, подчеркнув, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».

Он отметил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих. «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — заявил официальный представитель Кремля.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
 
 
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