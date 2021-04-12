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Кремль исключил войну России с Украиной
Источник материала: UDF
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», — сказал Песков, подчеркнув, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».
Он отметил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих. «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — заявил официальный представитель Кремля.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
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Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, заявил Песков.
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