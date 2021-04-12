Источник материала: UDF



Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кремль исключил войну России с Украиной Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, заявил Песков.

Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова передает РИА Новости.«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», — сказал Песков, подчеркнув, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».Он отметил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих. «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — заявил официальный представитель Кремля.Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.