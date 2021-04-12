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Белорусский политолог и литературовед Александр Федута пропал в Москве
Источник материала: БДГ
О том, что Федута перестал выходить на связь, сообщила его жена Марина Шибко, пишет Onliner.
«Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. Завтра я буду в Москве. На этом все», - рассказала Марина.
Заявление о пропаже Александра Федуты поступило в московскую полицию,
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Александр Федута – литературовед, политолог, доктор гуманитарных наук в специализации «литературоведение».
В 1994 году был членом предвыборного штаба Александра Лукашенко. После победы последнего стал начальником управления общественно-политической информации Администрации президента Беларуси.
В начале 1995 года был уволен и работал журналистом ряда российских и белорусских негосударственных газет (
Федута - автор книги «Лукашенко. Политическая биография», вышедшей в российском издательстве «Референдум» в 2005 году. Это первая политическая биография Александра Лукашенко, написанная членом его первого предвыборного штаба.
Перед президентскими выборами 2010 года Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. 20 декабря был задержан силовиками в Минске и заключен в следственный изолятор КГБ. 11 января 2011 года Международная амнистия признала Федуту узником совести.
8 апреля 2011 года он был освобожден под подписку о невыезде. 20 мая 2011 года Александр Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
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О том, что Федута перестал выходить на связь, сообщила его жена Марина Шибко, пишет Onliner. «Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. Завтра я буду в...
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