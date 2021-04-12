ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский политолог и литературовед Александр Федута пропал в Москве

13.04.2021 07:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

О том, что Федута перестал выходить на связь, сообщила его жена Марина Шибко, пишет Onliner.

«Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. Завтра я буду в Москве. На этом все», - рассказала Марина.

Заявление о пропаже Александра Федуты поступило в московскую полицию, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

***

Александр Федута – литературовед, политолог, доктор гуманитарных наук в специализации «литературоведение».

В 1994 году был членом предвыборного штаба Александра Лукашенко. После победы последнего стал начальником управления общественно-политической информации Администрации президента Беларуси.

В начале 1995 года был уволен и работал журналистом ряда российских и белорусских негосударственных газет («Белорусская деловая газета», «Московские новости», «Имя», «Народная воля»).

Федута - автор книги «Лукашенко. Политическая биография», вышедшей в российском издательстве «Референдум» в 2005 году. Это первая политическая биография Александра Лукашенко, написанная членом его первого предвыборного штаба.

Перед президентскими выборами 2010 года Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. 20 декабря был задержан силовиками в Минске и заключен в следственный изолятор КГБ. 11 января 2011 года Международная амнистия признала Федуту узником совести.

8 апреля 2011 года он был освобожден под подписку о невыезде. 20 мая 2011 года Александр Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что Федута перестал выходить на связь, сообщила его жена Марина Шибко, пишет Onliner. «Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. Завтра я буду в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На картодроме в Стайках открыли сезон. На гоночном треке соревновались на время и Tesla, и УАЗ Patriot
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by