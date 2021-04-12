В полицию Москвы заявили о пропаже белорусского политолога Александра Федуты













Заявление о его пропаже поступило в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы.





"В ночь на понедельник в полицию поступило сообщение о пропаже без вести Александра Федуты", – сказал собеседник агентства.





Как сообщила его супруга Марина Шибко, он не выходит на связь больше суток. Сегодня ночью Марина поездом отправляется в Москву.





Коллеги вскрыли квартиру, которую снимал Федута в Москве, но нашли только его телефон.на белорусском номере.