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В полицию Москвы заявили о пропаже белорусского политолога Александра Федуты

13.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский политолог и публицист Александр Федута пропал в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.




Заявление о его пропаже поступило в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы.

"В ночь на понедельник в полицию поступило сообщение о пропаже без вести Александра Федуты", – сказал собеседник агентства.

Как сообщила его супруга Марина Шибко, он не выходит на связь больше суток. Сегодня ночью Марина поездом отправляется в Москву. 

Коллеги вскрыли квартиру, которую снимал Федута в Москве, но нашли только его телефон.на белорусском номере. 
 
 
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Белорусский политолог и публицист Александр Федута пропал в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
 
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