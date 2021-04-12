ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госпогранслужба Украины ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

13.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На границе с Беларусью в пределах Ровенской области с 12 апреля до 31 декабря 2021 года введены временные ограничения. Об этом сообщило Северное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.



Дополнительные ограничения ввели в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Заречненской объединенных территориальных общин Сарненского и Варашского районов.

Под запрет попадают:

любые работы с 22.00 до 6.00 в полосе от погранзнаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельхозработ);

передвижение транспорта и людей (кроме техники и оборудования, задействованных в сельхозработах) по дорогам, которых нет в реестре автодорог, ведущим к линии госграницы и не проходящим через пункты пропуска (с 22.00 до 6.00);

стоянка транспорта и техники на обочинах дорог между линией госграницы и пунктами пропуска (кроме случаев пересечения госграницы и стоянки из-за неисправности);

движение транспорта в объезд дорог, посадка и высадка людей, разгрузка или погрузка имущества между линией госграницы и пунктами пропуска;

любые полеты легкомоторных летательных аппаратов и беспилотников без информирования пограничников;

водителям транспорта, начальникам поездов и проводникам вагонов – подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него людей, не имеющих документов;

остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции Сарны и в обратном направлении;

выход судов и плавсредств на озера и водоемы, которые находятся в пограничном районе (в том числе проведение водолазных работ).


Причины ограничений в Госпогранслужбе не сообщили – отметили только, что они вводятся "с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На границе с Беларусью в пределах Ровенской области с 12 апреля до 31 декабря 2021 года введены временные ограничения. Об этом сообщило Северное управление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-посол нашел демократов в МИД. Но особенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by