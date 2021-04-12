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Экс-посол нашел демократов в МИД. Но особенных

13.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-посол Беларуси в Словакции Игорь Лещеня развеял миф о том, что в МИД работают демократы.



— Можно четко сказать, что в окружении Лукашенко демократы есть только в том смысле, что им нравится потреблять материальные и иные ценности демократического западного общества. Других демократов там нет и не будет. И в отношении Владимира Макея тоже ничего не изменилось. Он один из столпов и создателей системы Лукашенко. Он 21 год является одним из  самых доверенных лиц у Александра Григорьевича, - заявил Игорь Лещеня в эфире ОГП-ТВ.
 
 
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Экс-посол Беларуси в Словакции Игорь Лещеня развеял миф о том, что в МИД работают демократы.
 
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