Экс-посол нашел демократов в МИД. Но особенных









— Можно четко сказать, что в окружении Лукашенко демократы есть только в том смысле, что им нравится потреблять материальные и иные ценности демократического западного общества. Других демократов там нет и не будет. И в отношении Владимира Макея тоже ничего не изменилось. Он один из столпов и создателей системы Лукашенко. Он 21 год является одним из самых доверенных лиц у Александра Григорьевича, - заявил Игорь Лещеня в эфире ОГП-ТВ.