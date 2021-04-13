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Если хочется сладкого, приготовьте тертый постный пирог с вареньем – это просто!
Источник материала: ОНТ
Во время Великого поста иногда хочется побаловать себя и близких сладеньким.
Как готовить: 180 г сахара, 500 г муки, 160 мл воды, 120 мл растительного масла, 10 г разрыхлителя и щепотку соли смешайте и замесите мягкое тесто. Разделите тесто на две части: большую часть положите на 20 мин. в холодильник, меньшую – поделите на шарики и поставьте в морозилку также на 20 мин.
Затем в форме для выпечки сделайте основу пирога с бортиками из большой части теста. Положите в середину любимое варенье, а сверху натрите меньшую часть теста. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Вот и все!
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Во время Великого поста иногда хочется побаловать себя и близких сладеньким. Woman.ru поделился простым рецептом аппетитного тертого пирога с вареньем, чтобы...
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