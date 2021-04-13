Кому нельзя завтракать сразу после пробуждения? Рассказывает эндокринолог

Источник материала: ОНТ

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, кому рекомендуется завтракать почти сразу после пробуждения, а в каких случаях имеет преимущества отмена приема пищи в утреннее время, пишет РИА «Новости».

Не пропускать завтрак советуют тем, кто имеет лептинорезистентность, дефицит витаминов и белка, у кого есть болезни желудочно-кишечного тракта, дисбаланс гормонов той или иной системы.

Завтрак в 9-10 часов, если человек проснулся в 6:00, будет полезен тем, у кого диагностирована митохондриальная дисфункция и нужна детоксикация. С 6:00 до 9:00 врач порекомендовала заняться делами с большей продуктивностью, потому что у таких пациентов наблюдается перманентный дефицит энергии, и они часто интуитивно приходят к отсроченному завтраку.

А еще стратегия питания без завтрака может быть использована спортсменами для того, чтобы «удивить» организм сменой режима и сдвинуть вес с плато.

Фото: Pixabay.com

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