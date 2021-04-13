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Побывала на МКС и освятила Землю: в Ивье хранится уникальная икона
Источник материала: ОНТ
Звёздный городок – так можно сказать о белорусском Ивье. Сегодня туда приезжают, чтобы посмотреть на удивительный «космический» объект в непривычном месте. Среди земляков есть и тот, без кого в наши дни невозможно было бы услышать классическое гагаринское «Поехали!».
На крылатую фразу «Гагарин в Космос летал – Бога не видел» здесь ответят – «Зато он его»! В легендарном «городе Евы» только небо выше храмов. Самый молодой – православный. Освящён в 1995. Теперь местночтимый образ, который спустился с небес.
В специальном окладе – художественная шелкография. Лик Божьей Матери Казанской «явился» в Ивье в середине нулевых. Дар от Патриарха Алексия под церковные своды передал земляк, связанный с космосом. «Царица Небесная» была на МКС осенью 2004.
Куда ехать за звёздами? Ивье – хороший вариант. Вдали от больших городов человеческий глаз без телескопа может рассмотреть три тысячи далёких светил. Назвать одно из них в честь «белорусского Вавилона» – есть желание, есть и возможность.
Опять же земляк. Местечко Юратишки – малая родина заслуженного испытателя космической техники. Виктор Шутов живёт в Москве, а его имя уже 15 лет носит пионерская дружина ивьевской гимназии. Пойдут ли по стопам первого cosmosapiens?
Без подписи Почётного гражданина Ивья космические корабли не покидали Землю – не шутка! В «звёздной» гимназии гордятся и тёзкой мамы того, кто 60 лет назад сказал «Поехали!». 10-классница Анна Гагарина сегодня в отъезде. Свой привет передала!
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Звёздный городок – так можно сказать о белорусском Ивье. Сегодня туда приезжают, чтобы посмотреть на удивительный «космический» объект в непривычном месте. Среди...
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