Побывала на МКС и освятила Землю: в Ивье хранится уникальная икона

Источник материала: ОНТ

Звёздный городок – так можно сказать о белорусском Ивье. Сегодня туда приезжают, чтобы посмотреть на удивительный «космический» объект в непривычном месте. Среди земляков есть и тот, без кого в наши дни невозможно было бы услышать классическое гагаринское «Поехали!».





На крылатую фразу «Гагарин в Космос летал – Бога не видел» здесь ответят – «Зато он его»! В легендарном «городе Евы» только небо выше храмов. Самый молодой – православный. Освящён в 1995. Теперь местночтимый образ, который спустился с небес.

Протоиерей Вячеслав Пашкевич, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского: «112 витков сделала “крестным ходом” эта иконочка, освятив нашу Землю и нас грешных. Без изменений хранится. Ни один прихожанин, пришедший в храм, её не обходит. Её все знают».

В специальном окладе – художественная шелкография. Лик Божьей Матери Казанской «явился» в Ивье в середине нулевых. Дар от Патриарха Алексия под церковные своды передал земляк, связанный с космосом. «Царица Небесная» была на МКС осенью 2004.

Куда ехать за звёздами? Ивье – хороший вариант. Вдали от больших городов человеческий глаз без телескопа может рассмотреть три тысячи далёких светил. Назвать одно из них в честь «белорусского Вавилона» – есть желание, есть и возможность.

Опять же земляк. Местечко Юратишки – малая родина заслуженного испытателя космической техники. Виктор Шутов живёт в Москве, а его имя уже 15 лет носит пионерская дружина ивьевской гимназии. Пойдут ли по стопам первого cosmosapiens?

Константин Мулица, ученик 11 «А» класса гимназии №1 г. Ивье: «Если не каждый молодой человек, то каждый второй хотел бы изведать космическое пространство, тем более во времена, когда в этом же здании учился сам Виктор Станиславович Шутов. Мне удалось с ним пообщаться. Он сказал: "Учите предметы, все пригодятся", – как сейчас помню. Поэтому учу!»

Без подписи Почётного гражданина Ивья космические корабли не покидали Землю – не шутка! В «звёздной» гимназии гордятся и тёзкой мамы того, кто 60 лет назад сказал «Поехали!». 10-классница Анна Гагарина сегодня в отъезде. Свой привет передала!





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