Поторопитесь! В Minsk World до 15 апреля – минус 100 евро за каждый «квадрат»

Источник материала: ОНТ

Истории тех, кто изменил свою жизнь, переехав в многофункциональный комплекс Minsk World. И новые возможности, которые предлагает крупнейший стране застройщик. Всего пару дней осталось до окончания акции, по которой с каждого «квадрата» новой квартиры предлагают скидку в 100 евро в эквиваленте.



Всего несколько суток осталось, чтобы получить существенную скидку на собственную квартиру в комплексе Minsk World. До 15 апреля – минус 100 евро в эквиваленте за каждый «квадрат». Это работает как при стопроцентной оплате своего жилья, так и при беспроцентной рассрочке от застройщика. К примеру, при приобретении квартиры в 40 квадратных метров, экономия – 4000 евро. И это значительная часть средств, которую можно потратить на ремонт.

Мультифункциональность – обязательно условие для современного жилого комплекса, ведь для жителей мегаполиса просто необходимо иметь на территории своего жилого пространства все компоненты для комфортной жизни. Благодаря развитой собственной инфраструктуре и транспортной доступности, здесь понравится жить всем: семьям с детьми и холостякам, пенсионерам и студентам. Дома сдаются быстрее запланированных сроков. Люди въезжают и делятся впечатлениями.

Алеся Олексина: «Не хочется ждать, хочется заехать и жить уже. И это самое главное уже. Дом мне очень понравился. Дом "Касабланка". Квартира очень светлая. Окна в пол. Я выбрала этот дом. Важно, что свободная планировка. Это поле для деятельности. Будем с дизайнером общаться тоже».

У каждого клиента – свои аргументы в пользу приобретения недвижимости в Minsk World.

Алеся Олексина выбрала наиболее подходящий для неё финансовый инструмент.

Алеся Олексина: «Воспользовалась партнёрским кредитованием при покупке. Это очень удобно».

Застройщик разрабатывает новые варианты, удобные для покупателей. В том числе и корпоративные программы для организаций и крупных компаний. Это означает особые условия для работников при приобретении жилья в Minsk World. В списке партнёров сейчас более 200 субъектов хозяйствования. Среди них – Минский автозавод, предприятия «Керамин», Гомельстройматериалы. Корпоративные предложения действуют на все объекты нового комплекса.

Многофункциональный комплекс Minsk World – это школы и детские сады, игровые и спортивные площадки, поликлиники и медицинские центры, магазины и кафе, а также Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Комплекс возводится по принципу «город в городе», поэтому здесь предусмотрены все нюансы.

Возводится с опережением сроков. В этом году жильцы домов «Чарльстон», «Гонконг» и «Москва» уже получили ключи от своих квартир. Начали ремонты и уже заселяются. Minsk World – это новые стандарты жизни. И способ, как помните, изменить жизнь к лучшему. Нужно только захотеть и сделать. Остальное – за заказчиком. И помните: чтобы получить существенную скидку, нужно обратиться в офис компании до 15 апреля.

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