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Вы 100% улыбнетесь! Девочка схватила голубя, отобрала у него хлеб и съела сама (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором маленькая девочка отбирает кусочек хлеба у голубя,
В ролике видно, как голубь подлетел и отщипнул кусочек хлеба у женщины. Однако маленькая девочка, стоящая рядом, схватила птицу, вытащила из клюва хлеб и положила себе в рот.
Молниеносная реакция ребенка удивила комментаторов: «Поразительно, как она его быстро хватает», «Так с людьми случился птичий грипп», «Этот ребенок – настоящий гангстер», «У этой малышки хватка ниндзя», «Почему я это смотрю уже десятый раз?», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором маленькая девочка отбирает кусочек хлеба у голубя, опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как голубь подлетел и отщипнул кусочек хлеба у женщины....
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