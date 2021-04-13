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Вы 100% улыбнетесь! Девочка схватила голубя, отобрала у него хлеб и съела сама (ВИДЕО)

13.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы 100% улыбнетесь! Девочка схватила голубя, отобрала у него хлеб и съела сама (ВИДЕО)

Видео, в котором маленькая девочка отбирает кусочек хлеба у голубя, опубликовал ridus.ru.

В ролике видно, как голубь подлетел и отщипнул кусочек хлеба у женщины. Однако маленькая девочка, стоящая рядом, схватила птицу, вытащила из клюва хлеб и положила себе в рот.

Молниеносная реакция ребенка удивила комментаторов: «Поразительно, как она его быстро хватает», «Так с людьми случился птичий грипп», «Этот ребенок – настоящий гангстер», «У этой малышки хватка ниндзя», «Почему я это смотрю уже десятый раз?», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором маленькая девочка отбирает кусочек хлеба у голубя, опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как голубь подлетел и отщипнул кусочек хлеба у женщины....
 
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