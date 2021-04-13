Какой хлеб делают для космонавтов? Узнали технологию и оценили вкус

Источник материала: ОНТ

День космонавтики на околоземной орбите сегодня отмечает и наш земляк Олег Новицкий. В пятницу его экипаж стартовал с Байконура и пристыковался к МКС. По традиции в этот день земляне получают видеопривет со станции, а после рабочего дня у космонавтов праздничный ужин. С меню там проблем нет: на станции большой запас разных продуктов. Но головой все-таки остается хлеб. Не простой, а космический. Совсем не такой, как брал Гагарин в свой первый полет. Он его тогда и не попробовал.





Это, пожалуй, единственный день в году, когда в рабочем графике экипажа МКС такое количество сеансов связи. Помимо служебной информации, «небожители» поздравляют землян и сами принимают поздравления с Днем космонавтики. Вечером у них состоится традиционный праздничный ужин. Меню всегда разное, но одно неизменно: все, что на столе, едят с хлебом. Продукты для экипажа Олега Новицкого доставлены на станцию заранее. Что будет сегодня, как он говорит, в его «парадных консервах», белорус рассказал накануне старта.

Олег Новицкий, командир транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18»: «Я на этот раз взял себе больше молочных продуктов и рыбных. Хлеб он всегда присутствует, несколько видов».

«Московский», «Столовый», «Бородинский» и даже медовая коврижка. Для космонавтов все это делает целый хлебопекарный институт. Потому что «космический хлеб», оказывается, это целая наука. Причем до последнего времени – секретная. Ученые стали этим заниматься еще до первого полета человека в космос.

Марина Костюченко, директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (Россия): «Нужно было решить несколько задач. Чтобы не было крошек в космосе, чтобы предупредить образование крошек, чтобы замедлить черствение, предупредить усушку хлеба и предупредить развитие микробной порчи».

Самое опасное из этого – хлебные крошки. В невесомости они беспорядочно будут летать и могут попасть в дыхательные пути и в глаза членов экипажа, а это реальная угроза. В истории космонавтики, кстати, был один такой случай, когда американский астронавт Джон Янг «контрабандой» в кармане скафандра пронес на борт сэндвич с говядиной. Говорят, что итог был печальный: крошки долгое время собирали по всему кораблю. Тогда советские ученые придумали хлеб без крошек, который не нужно ломать – на один укус.

Одна буханка орбитального хлеба весит 4,5 грамма. Её можно целиком сразу же отправить в рот. Говорят, что есть горячий хлеб не очень полезно, но если это космический хлеб, да еще только-только из печи – удержаться невозможно. Это очень удобно и очень вкусно.

За обедом космонавт съедает по сорок таких буханочек. Обновляют ассортимент на МКС раз в квартал. Готовят к полету по 150 упаковок разного вида хлеба. Кстати, стоимость одной орбитальной буханки, несмотря на маленький размер, равна стоимости булки «земной». Ни одна машина не может делать такую мелкую фасовку. Поэтому все вручную и в строгом соответствии с рецептурой. Опара, мука, вода…

300 градусов и всего от 8 до 12 минут – столько нужно для полной готовности. Надежная вакуумная упаковка – и этот хлеб может храниться больше года. Хотя на МКС, как правило, его съедают с космической скоростью.

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