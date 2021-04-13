Кто из белорусов продолжил дело Юрия Гагарина и с какими достижениями наша страна встречает Всемирный день космонавтики?

Источник материала: ОНТ

108 минут, которые изменили мир, и кадры, которые вызывают восторг до сих пор! Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин первым из землян отправился на орбиту. В честь исторического события на планете отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.





Покорилось внеземное пространство и белорусам. К звёздам летали Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Бороздят просторы Вселенной и наши спутники. Они обеспечивают связь, работу телевидения, благодаря им мы получаем точный прогноз погоды. О передовых технологиях и прекрасном, которое видится издалека, в нашем материале.

Пётр Климук, космонавт: «Я когда первый в полёт полетел, понравилось то, что я из космоса увидел Землю. И когда пролетал Африку, там были великолепные огни разные».

Это были не огни, а вспышки молнии. После того полёта Пётр Климук – дважды Герой Советского союза – ещё дважды был в космосе. За три рейса провёл в невесомости больше трех месяцев. В павильоне «Космос» – его фотографии, одежда и даже реальная капсула легендарного корабля «Союз». Именно в ней испытывали белорусских покорителей звёзд.

Николай Мочанский, начальник минского аэроклуба ДОСААФ: «Сам аппарат мы нашли здесь, в Беларуси, в одном из научно-исследовательских институтов, сделали приборную доску. Это даёт возможность людям к нему прикоснуться».

Сейчас в капсуле – Климук, Ковалёнок и Новицкий. Точнее, их манекены. Первые два космонавта покоряли Вселенную ещё в советское время. Сейчас, без преувеличения, наступил звёздный час нашего земляка Олега Новицкого. В юбилейный для космонавтики год на околоземную орбиту он вывел «Гагарина». Корабль «Союз МС-18» назвали в честь первого космонавта. 60 лет назад Юрий Гагарин взлетел с космодрома Байконур, чтобы совершить орбитальный облёт Земли. Впервые в мире.

«Мне как участнику полёта и свидетелю восторженного отношения к этому великому событию наших советских людей и людей всего земного шара просто и открыто хочется поблагодарить всех тех, кто принимал участие в создании мощной ракеты, которая вывела меня на орбиту. Семья космонавтов будет пополняться с каждым годом. Их всё будет больше и больше», – так первый космонавт поздравлял Землю с первой годовщиной освоения космоса в 62-м году.

Спустя 60 лет 35-миллиметровую плёнку отреставрировали, восстановили звук и раскрасили. И сделали это уже с помощью нейросети. Такого уровня технологий в 60-х не было. Как и множества новых материалов, информационных систем. Космическая отрасль – локомотив для научно-технического прогресса в других сферах. То, что нужно для «неба», потом пригодится и на земле.

К каким высотам могут привести мысли учёных, Глава государства говорил на открытии XXXI Международного космического конгресса в Минске в 2018-м. Под контролем Президента и благодаря личной заинтересованности и создавалась Беларусь космическая. Наши достижения в космосе оценили тогда десятки астронавтов и космонавтов. Всего же за 60 лет в космосе побывали чуть больше полутысячи человек из примерно 40 стран. В Минск приехали и первый покоритель звёзд из Китая, и первая женщина-космонавт Великобритании. Та самая семья – космическая – о которой когда-то мечтал Гагарин. Те, кто лично был в невесомости и понимает, чего и сколько стоят такие технологии.

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси: «Хочется отметить те направления, в которых мы сильны. Это в области создания техники для космоса, в частности, создания оптико-электронной аппаратуры хорошего качества, которая уже зарекомендовала себя в условиях работы в открытом космосе».

Мы стали космической державой в 2012-м. На орбиту запустили белорусский космический аппарат вместе с российским спутником «Канопус». Ракета стартовала 22 июля в 9 часов 41 минуту по минскому времени. Спустя 51 год после того, как с этого же космодрома практически в то же время – в 9 часов 7 минут – в полет отправился Юрий Гагарин.

Наш космический аппарат летает и сейчас. В его объективе – весь мир. За неполные 9 лет снято несколько сотен миллионов квадратных километров территорий. Снимки продаём и архивируем. Выручка уже превысила траты на создание. Успех совместной группировки логично решили продолжить – новым белорусско-российским проектом. Спутником с лучшей оптикой и функциями. Есть и совместная программа в ЕАЭС. Два российско-белорусских аппарата и три – производства Казахстана.

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси: «Тренды в развитии систем дистанционного зондирования земли связаны с созданием аппаратуры сверхвысокого разрешения, которая позволяет получать космические снимки с разрешением лучше 50 см, а также с созданием технологии их обработки не только с точки зрения решения каких-то потребительских задач, но и с точки зрения унификации вот этих технологий».

В космосе летает и первый университетский спутник. Его создали в БГУ. Запустили с космодрома в Китае. Он тоже делает снимки. Нести миссию на орбите будет лет 10. После – сгорит в атмосфере.

Владимир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий БГУ: «К приёму и обработке данных с нашего аппарата нам удалось подключить всё сообщество мировое радиолюбителей. Сейчас нам почти до 200 примерно радиолюбительских станций подключилось к нашему проекту. Они принимают, в первую очередь, данные телеметрии, данные состояния всех систем: температура, заряд на аккумуляторах. То есть все данные, которые позволяют судить, на сколько в хорошем состояние находится наш аппарат».

На место университетского первопроходца уже в октябре этого года к звёздам отправится новый. С камерами лучшего разрешения. К звёздам, а точнее, к другим планетам может отправиться и наш молодой учёный. Сотрудник Академии наук. Даниил Дубарь готовится к полёту и высадке, правда, пока мысленно. В 2019 он вошёл в дублирующий состав международного изоляционного эксперимента SIRIUS. Тогда имитации Лунной миссии – а это 6 человек и 120 дней в изоляции – не случилось. Но космос манит сейчас.

Даниил Дубарь, научный сотрудник лаборатории Центрального ботанического сада НАН Беларуси: «Я являюсь одним из основных кандидатов на участие в следующем проекте. Будет запланирована высадка на Луну. Сначала думали о том, чтобы сделать имитацию полета на Марс, но, по-моему, остановились всё-таки на Луне. Более длительная будет изоляция. 8 месяцев. Подготовка, насколько я знаю, ожидается более серьёзная. Возможно, даже будет выживание в диких условиях, как проводится у космонавтов в ЦПК».

Даниил намерен выращивать растения. Благо, времени для экспериментов будет больше. 8 месяцев – это, по сути, полный вегетационный период.

Наши учёные готовы осваивать и Венеру. Разработали тепловое покрытие для защиты при входе в атмосферу. И пусть пока длительные пилотируемые полёты на другие планеты – только мечта и научная мысль, но мы часть этого. Беларусь – по праву в международной космической «тусовке».

Олег Новицкий, командир экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18»: «Даже обратился бы не к тем, кто будет переживать, а ко всем белорусам как к нации. Гордиться, что мы белорусы. Любить свою землю, держать порядок, который был все это время. Надо просто собой гордиться, быть порядочным человеком. Любить свою страну, любить своих близких, а больше, мне кажется, ничего не надо».

Вдали и издалека порой лучше видно. А условия невесомости и тишины помогают подумать и оценить. Свой дом и мир на Земле. К космическим новостям, прав был Гагарин, и спустя 60 лет мы относимся всё также восторженно! А хороший повод – вверх, на звезды, будет 29 апреля. В этот день можно ждать первый видимый пролет МКС над Беларусью. Ведь «Юрий Гагарин» вновь на орбите, в космосе. Так сложились звёзды!





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