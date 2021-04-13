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Кто из белорусов продолжил дело Юрия Гагарина и с какими достижениями наша страна встречает Всемирный день космонавтики?
Источник материала: ОНТ
108 минут, которые изменили мир, и кадры, которые вызывают восторг до сих пор! Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин первым из землян отправился на орбиту. В честь исторического события на планете отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.
Покорилось внеземное пространство и белорусам. К звёздам летали Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Бороздят просторы Вселенной и наши спутники. Они обеспечивают связь, работу телевидения, благодаря им мы получаем точный прогноз погоды. О передовых технологиях и прекрасном, которое видится издалека, в нашем материале.
Это были не огни, а вспышки молнии. После того полёта Пётр Климук – дважды Герой Советского союза – ещё дважды был в космосе. За три рейса провёл в невесомости больше трех месяцев. В павильоне «Космос» – его фотографии, одежда и даже реальная капсула легендарного корабля «Союз». Именно в ней испытывали белорусских покорителей звёзд.
Сейчас в капсуле – Климук, Ковалёнок и Новицкий. Точнее, их манекены. Первые два космонавта покоряли Вселенную ещё в советское время. Сейчас, без преувеличения, наступил звёздный час нашего земляка Олега Новицкого. В юбилейный для космонавтики год на околоземную орбиту он вывел «Гагарина». Корабль «Союз МС-18» назвали в честь первого космонавта. 60 лет назад Юрий Гагарин взлетел с космодрома Байконур, чтобы совершить орбитальный облёт Земли. Впервые в мире.
Спустя 60 лет 35-миллиметровую плёнку отреставрировали, восстановили звук и раскрасили. И сделали это уже с помощью нейросети. Такого уровня технологий в 60-х не было. Как и множества новых материалов, информационных систем. Космическая отрасль – локомотив для научно-технического прогресса в других сферах. То, что нужно для «неба», потом пригодится и на земле.
К каким высотам могут привести мысли учёных, Глава государства говорил на открытии XXXI Международного космического конгресса в Минске в 2018-м. Под контролем Президента и благодаря личной заинтересованности и создавалась Беларусь космическая. Наши достижения в космосе оценили тогда десятки астронавтов и космонавтов. Всего же за 60 лет в космосе побывали чуть больше полутысячи человек из примерно 40 стран. В Минск приехали и первый покоритель звёзд из Китая, и первая женщина-космонавт Великобритании. Та самая семья – космическая – о которой когда-то мечтал Гагарин. Те, кто лично был в невесомости и понимает, чего и сколько стоят такие технологии.
Мы стали космической державой в 2012-м. На орбиту запустили белорусский космический аппарат вместе с российским спутником «Канопус». Ракета стартовала 22 июля в 9 часов 41 минуту по минскому времени. Спустя 51 год после того, как с этого же космодрома практически в то же время – в 9 часов 7 минут – в полет отправился Юрий Гагарин.
Наш космический аппарат летает и сейчас. В его объективе – весь мир. За неполные 9 лет снято несколько сотен миллионов квадратных километров территорий. Снимки продаём и архивируем. Выручка уже превысила траты на создание. Успех совместной группировки логично решили продолжить – новым белорусско-российским проектом. Спутником с лучшей оптикой и функциями. Есть и совместная программа в ЕАЭС. Два российско-белорусских аппарата и три – производства Казахстана.
В космосе летает и первый университетский спутник. Его создали в БГУ. Запустили с космодрома в Китае. Он тоже делает снимки. Нести миссию на орбите будет лет 10. После – сгорит в атмосфере.
На место университетского первопроходца уже в октябре этого года к звёздам отправится новый. С камерами лучшего разрешения. К звёздам, а точнее, к другим планетам может отправиться и наш молодой учёный. Сотрудник Академии наук. Даниил Дубарь готовится к полёту и высадке, правда, пока мысленно. В 2019 он вошёл в дублирующий состав международного изоляционного эксперимента SIRIUS. Тогда имитации Лунной миссии – а это 6 человек и 120 дней в изоляции – не случилось. Но космос манит сейчас.
Даниил намерен выращивать растения. Благо, времени для экспериментов будет больше. 8 месяцев – это, по сути, полный вегетационный период.
Наши учёные готовы осваивать и Венеру. Разработали тепловое покрытие для защиты при входе в атмосферу. И пусть пока длительные пилотируемые полёты на другие планеты – только мечта и научная мысль, но мы часть этого. Беларусь – по праву в международной космической «тусовке».
Вдали и издалека порой лучше видно. А условия невесомости и тишины помогают подумать и оценить. Свой дом и мир на Земле. К космическим новостям, прав был Гагарин, и спустя 60 лет мы относимся всё также восторженно! А хороший повод – вверх, на звезды, будет 29 апреля. В этот день можно ждать первый видимый пролет МКС над Беларусью. Ведь «Юрий Гагарин» вновь на орбите, в космосе. Так сложились звёзды!
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Кто из белорусов продолжил дело Юрия Гагарина и с какими достижениями наша страна встречает Всемирный день космонавтики?
108 минут, которые изменили мир, и кадры, которые вызывают восторг до сих пор! Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин первым из землян отправился на орбиту. В честь...
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