10-летний мальчик в Гомеле ушел из дома не вернулся: его ищут

Источник материала: ОНТ

Гомеле ушел из дома не вернулся: его ищут" class="one-news__figure-img">

Поисково-спасательный отряд «Симуран» в своей группе «ВКонтакте» сообщил , что ищет 10-летнего мальчика в Гомеле.

12 апреля в час дня Кирилл Дорошко ушел из дома и до сих пор его место нахождения неизвестно. Мальчик был одет в темно-синие школьные брюки, синюю куртку, серые кроссовки и серую шапку с «человеком-пауком». С собой у него был голубой рюкзак камуфляжной расцветки. Из особых примет – небольшой шрам на подбородке и на правой ноге – тоже шрам.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба звонить по телефонам 102 или ПСО «Симуран» +375 29 232 11 11.





Фото: Pixabay.com

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