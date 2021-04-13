«Если мы не будем сильны и бодры, нас сломают, нас растопчут»: Алексей Талай встретился с гомельскими студентами

Источник материала: ОНТ

Время объединяться и принимать серьёзные решения, от которых зависит судьба государства. Известный белорусский паралимпиец Алексей Талай встретился с гомельскими студентами.





Алексей Талай – рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель, известный мотиватор и благотворитель. В 16 лет он потерял ноги и руки. Но, несмотря на это, стал успешным бизнесменом, мужем и многодетным отцом.

Получилась живая содержательная беседа. Разговор зашёл не только о силе духа, о том, как не сдаваться в сложных жизненных ситуациях, но и о развитии государства. Будучи членом Конституционной комиссии, спортсмен выслушал мнения и призвал серьезно отнестись к вопросу внесения поправок в Основной закон страны.

Алексей Талай, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель: «Людей волнует, например, укрепление института семьи, всё, что касается отцовства, материнства и детства, наших традиционных ценностей, на которые, мы видим, сегодня где-то обращают внимание и бьют по ним точечно. Хотят лишить наших детей безоблачного детства, внедряют технологии, которые направлены на разрушение их психики, на подрыв института семьи. Вот здесь люди сигнализируют самым пристальным образом, нас призывают обратить внимание. Все посягательства на суверенитет страны должны чётко и конкретно отражаться. Если мы не будем сильны и бодры, нас сломают, нас растопчут».

Александр Прищепов, главный специалист Советской районной организации БРСМ г. Гомеля: «Этот человек является лидером, этот человек любит жизнь. За человеком, который любит жизнь, который любит людей, стоит идти. Это настоящий лидер».

Паралимпиец добавил, что белорусы активно включились в обсуждение предстоящих поправок. Свои предложения они присылают как в социальных сетях, так и на почту благотворительного фонда Алексея Талая. Ему даже пришлось создать целый штаб по обработке поступающей информации. Напомним, мнения жителей по итогам работы специальной комиссии будут положены в основу обновлённой Конституции.

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