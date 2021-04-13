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«Если мы не будем сильны и бодры, нас сломают, нас растопчут»: Алексей Талай встретился с гомельскими студентами
Источник материала: ОНТ
Время объединяться и принимать серьёзные решения, от которых зависит судьба государства. Известный белорусский паралимпиец Алексей Талай встретился с гомельскими студентами.
Алексей Талай – рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель, известный мотиватор и благотворитель. В 16 лет он потерял ноги и руки. Но, несмотря на это, стал успешным бизнесменом, мужем и многодетным отцом.
Получилась живая содержательная беседа. Разговор зашёл не только о силе духа, о том, как не сдаваться в сложных жизненных ситуациях, но и о развитии государства. Будучи членом Конституционной комиссии, спортсмен выслушал мнения и призвал серьезно отнестись к вопросу внесения поправок в Основной закон страны.
Паралимпиец добавил, что белорусы активно включились в обсуждение предстоящих поправок. Свои предложения они присылают как в социальных сетях, так и на почту благотворительного фонда Алексея Талая. Ему даже пришлось создать целый штаб по обработке поступающей информации. Напомним, мнения жителей по итогам работы специальной комиссии будут положены в основу обновлённой Конституции.
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«Если мы не будем сильны и бодры, нас сломают, нас растопчут»: Алексей Талай встретился с гомельскими студентами
Время объединяться и принимать серьёзные решения, от которых зависит судьба государства. Известный белорусский паралимпиец Алексей Талай встретился с...
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