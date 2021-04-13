Эти советские актеры сидели в тюрьме! А вы знали?

Источник материала: ОНТ

Просматривая любые фильмы, мы часто приписываем актерам черты героев, которых они играют. Тем не менее, характер актеров зачастую кардинально отличается от того, что мы видим на экране. Представляем вам список советских артистов, которые сидели в тюрьме по серьезным статьям и отвечали за свои действия по всей строгости закона.

1. Арчил Гомиашвили



Фото: shkolazhizni.ru

Известный как Остап Бендер в фильме «Двенадцать стульев» актер отбывал в тюрьме несколько сроков. По молодости Арчил со своим другом срезали обивку с кресел в известном театре, после чего продали ее на рынке через знакомых. Ему было всего 17 лет, поэтому он отправился на 2 года в воспитательную колонию для несовершеннолетних.

После выхода на волю Арчил не остановился и вернулся в мир, где для него нет закона. Он отсидел еще несколько сроков за воровство и разбои.

2. Николай Годовиков



Фото: ru.publika.md

Вы помните Петруху из фильма «Белое солнце пустыни»? Да, он тоже сидел в тюрьме.

После демобилизации из армии Николай подрался с соседом, где поранил ногу. Из-за проблем с ногой он в течение долгого времени оставался нетрудоспособным, а по советским меркам был тунеядцем.

Скорее всего, вы сейчас удивитесь, но сидел Николай Годовиков в тюрьме целый год за тунеядство! Заключение не пошло ему на пользу, сразу после окончания срока он ограбил квартиру и получил второй срок. Спустя несколько лет его освободили, после чего он повторил свою ошибку и был заключен под стражу на третий срок. В итоге Николай отсидел более 8 лет.

3. Сергей Шевкуненко



Фото: gazeta.ru

Главный герой картины «Кортик» был авторитетом в криминальном мире под кличкой «Артист». Сергей Шевкуненко отбывал срок 5 раз, он потратил 14 лет своей жизни на тюрьму. В криминальной карьере он добился статуса «положенца» – ему позволили стать доверенным лицом вора в законе.

Детство актера проходило не лучшим образом. Отца не было, а мать постоянно находилась на работе. Можно сказать, что парня воспитала улица. Еще в юношестве он участвовал в жестокой драке, за что получил свой первый срок. После выхода на свободу он устроился на работу в киностудию, но в скором времени был осужден за воровство продуктов из буфета.

4. Владимир Долинский



Фото: gazeta.ru

Известный актер сыграл множество потрясающих ролей в фильмах и сериалах. Однако глупая ошибка чуть не сгубила его карьеру. В начале 70-х Владимира задержали за махинации с обменом валюты – долларов на рубли. На тот момент это считалось настоящим преступлением.

Судебная система отправила его на 5 лет в тюрьму. Когда Долинского отпустили, он вернулся в кино и больше с криминальными историями не связывался.

5. Савелий Крамаров



Фото: 7factov.ru

Харизматичный актер, покоривший сердца тысяч поклонников, был настоящим коллекционером икон. Со своим другом он ездил по городам Золотого кольца и скупал ценные иконы – где-то по рыночной цене, а где-то и за гроши.

За годы коллекционирования дома у актера образовалось несколько сотен икон, которые он хотел переправить за границу. За такие действия грозил реальный срок. Савелия поймали с поличным и посадили, но авторитетные знакомые помогли выйти на свободу без последствий.

По материалам сайта oxvo.ru

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