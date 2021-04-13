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Новые ограничения из-за СOVID-19 ввели в Минске

13.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые направлены на то, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в Минске, внес изменения Мингорисполком, сообщается на сайте ведомства.

Пункт №21 комплексного плана, который был утвержден решением Мингорисполкома от 7 апреля 2020 года, изменен.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые направлены на то, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в Минске, внес изменения...
 
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