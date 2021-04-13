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Сотни деловых встреч и контракты на миллионы долларов: чем белорусы заинтересовали покупателей из Средней Азии?
Источник материала: ОНТ
Сотни деловых встреч и контракты на миллионы долларов! Отечественные компании нашли новых партнёров на бизнес-форуме «Таджикистан – Беларусь – Афганистан». В Душанбе свою продукцию представили 70 белорусских предприятий. Чем они заинтересовали покупателей из Средней Азии?
Белорусский трактор покоряет среднеазиатские степи! Среди рынков СНГ таджикский – важнейший для МТЗ. Даже пандемия не стала помехой. В 2020-м продажи в регион выросли почти в два раза. Прямо в Таджикистане организованы сборочное производство и центр белорусской техники. Впрочем, это далеко не единичный пример успешного сотрудничества. Многие наши компании хорошо известны в Таджикистане, потому на форум ехали не просто презентовать товар, а за новыми контрактами.
Общая сумма взаимных контрактов – свыше $11 миллионов! Самые крупные соглашения у МТЗ и Слуцкого мясокомбината. Именно наши техника и мясная продукция наиболее востребованы. Поэтому сельхозпроизводители всегда встречаются ещё и в более узком формате, на агрофоруме.
Для компаний Беларуси и Таджикистана такая выставка – это возможность найти новых партнёров. Пока одни подписывали контракты, другие обменивались контактами и договорились о новых встречах.
Задача не только сохранить достигнутый уровень взаимной торговли в $110 миллионов, но и приумножить. Помимо сельхозпродукции, наша страна будет поставлять в Таджикистан ещё больше кондитерских изделий, напитков и хлебобулочной продукции.
Форум для каждой компании получился действительно продуктивным. Уже сегодня по возвращении из Таджикистана первые итоги подвели в Белорусской торгово-промышленной палате.
Для Душанбе белорусский бизнес-форум – первая после пандемия международная встреча деловых кругов. Только один этот факт говорит о многом. Нам есть что предложить друг другу. И даже расстояние в 3,5 тысячи километров не преграда, когда есть обоюдный интерес.
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Сотни деловых встреч и контракты на миллионы долларов: чем белорусы заинтересовали покупателей из Средней Азии?
Сотни деловых встреч и контракты на миллионы долларов! Отечественные компании нашли новых партнёров на бизнес-форуме «Таджикистан – Беларусь – Афганистан». В...
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