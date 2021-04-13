Сотни деловых встреч и контракты на миллионы долларов: чем белорусы заинтересовали покупателей из Средней Азии?

Источник материала: ОНТ

Сотни деловых встреч и контракты на миллионы долларов! Отечественные компании нашли новых партнёров на бизнес-форуме «Таджикистан – Беларусь – Афганистан». В Душанбе свою продукцию представили 70 белорусских предприятий. Чем они заинтересовали покупателей из Средней Азии?





Белорусский трактор покоряет среднеазиатские степи! Среди рынков СНГ таджикский – важнейший для МТЗ. Даже пандемия не стала помехой. В 2020-м продажи в регион выросли почти в два раза. Прямо в Таджикистане организованы сборочное производство и центр белорусской техники. Впрочем, это далеко не единичный пример успешного сотрудничества. Многие наши компании хорошо известны в Таджикистане, потому на форум ехали не просто презентовать товар, а за новыми контрактами.

Евгений Введенский, директор предприятия «Белинтерэкспо»: «Пришло много посетителей из числа бизнеса, из числа аграриев, высокие гости из числа официальных лиц. Мы увидели, что эти мероприятия полезны и востребованы, были достигнуты серьёзные договорённости, которые, мы надеемся, в перспективе дадут ещё более значительные результаты».

Общая сумма взаимных контрактов – свыше $11 миллионов! Самые крупные соглашения у МТЗ и Слуцкого мясокомбината. Именно наши техника и мясная продукция наиболее востребованы. Поэтому сельхозпроизводители всегда встречаются ещё и в более узком формате, на агрофоруме.

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Решили вдохнуть в наши отношения торгово-экономические новый импульс, новое дыхание. Попробовали все наши товары, которые мы привезли. Это и колбасные изделия, и мясо, и сыры, и молочная продукция, всем всё понравилось, вкус, качество, безопасность, мы этим действительно гордимся».

Для компаний Беларуси и Таджикистана такая выставка – это возможность найти новых партнёров. Пока одни подписывали контракты, другие обменивались контактами и договорились о новых встречах.

Сергей Некрашевич, генеральный директор предприятия «Миноблмясомолпром»: «По итогам 2020-го экспорт продукции составил около $60 тысяч. Надеюсь, благодаря встрече мы сможем существенным образом увеличить экспорт продукции в Республику Таджикистан».

Файзимахмад Амонов, начальник управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Таджикистана: «Были рассмотрены разные вопросы: вопросы о налаживании сотрудничества в области растениеводства, животноводства, вопросы организации поставки техники из Беларуси в Таджикистан, поставки частей для организации сборочного цеха».

Задача не только сохранить достигнутый уровень взаимной торговли в $110 миллионов, но и приумножить. Помимо сельхозпродукции, наша страна будет поставлять в Таджикистан ещё больше кондитерских изделий, напитков и хлебобулочной продукции.

Игорь Груцо, начальник управления концерна «Белгоспищепром»: «Ставили себе ряд целей. Прежде всего, продолжить работу с действующими поставщиками, а вторая цель была поиск новых контрагентов, партнёров. В принципе, уже на текущий момент можно сказать, что это тоже удалось».

Форум для каждой компании получился действительно продуктивным. Уже сегодня по возвращении из Таджикистана первые итоги подвели в Белорусской торгово-промышленной палате.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Поскольку наш форум был трехсторонний, это особенности его, когда присутствуют и афганские партнёры. Это дополнительная возможность работать и на афганский рынок, где хорошо знают нашу продукцию. Результаты первые, которые мы сегодня имеем, – более $7 миллионов долларов, но это цифра, я даже не побоюсь сказать, ещё будет увеличена».

Для Душанбе белорусский бизнес-форум – первая после пандемия международная встреча деловых кругов. Только один этот факт говорит о многом. Нам есть что предложить друг другу. И даже расстояние в 3,5 тысячи километров не преграда, когда есть обоюдный интерес.

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