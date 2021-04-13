C 13 апреля автомобильное топливо подорожает на 1 коп.

Источник материала: ОНТ

На 1 коп. с 13 апреля подорожает топливо для автомобилей – бензин и дизельное, сообщается на сайте «Белнефтехима».

В концерне отметили, что розничные цены с начала 2021 года увеличены в среднем на 4,9% с учетом принимаемых концерном решений, которые направлены на сдерживание предельного максимального уровня цен на топливо.

С 13 апреля изменяется на 1 коп. предельный уровень розничных цен на АЗС в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо и на основании мониторинга цен на углеводородное сырье.

Цены на 1 л топлива будут такими: ДТ – 1,9 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,12 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,9 руб., АИ-92-К5-Евро – 1,8 руб.

Фото: БЕЛТА

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