Кот скучает по хозяину и гладит лапой его фото – удивительно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором видно, как кот скучает по хозяину, опубликовал ridus.ru.

Если думаете, что кошки по своим хозяевам совсем не скучают, вы измените свое мнение. В ролике кот тоскливо смотрит на фото своего владельца, а потом гладит его лапой.

Комментаторов развеселил скучающий кот: «Такой милый. Кажется, будто правда скучает», «Он грустит пока его никто не видит. Хозяин придет, и кот будет его игнорить», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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