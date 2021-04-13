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Кот скучает по хозяину и гладит лапой его фото – удивительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором видно, как кот скучает по хозяину,
Если думаете, что кошки по своим хозяевам совсем не скучают, вы измените свое мнение. В ролике кот тоскливо смотрит на фото своего владельца, а потом гладит его лапой.
Комментаторов развеселил скучающий кот: «Такой милый. Кажется, будто правда скучает», «Он грустит пока его никто не видит. Хозяин придет, и кот будет его игнорить», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором видно, как кот скучает по хозяину, опубликовал ridus.ru. Если думаете, что кошки по своим хозяевам совсем не скучают, вы измените свое мнение. В ролике...
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