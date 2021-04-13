ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кот скучает по хозяину и гладит лапой его фото – удивительно! (ВИДЕО)

13.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кот скучает по хозяину и гладит лапой его фото – удивительно! (ВИДЕО)

Видео, в котором видно, как кот скучает по хозяину, опубликовал ridus.ru.

Если думаете, что кошки по своим хозяевам совсем не скучают, вы измените свое мнение. В ролике кот тоскливо смотрит на фото своего владельца, а потом гладит его лапой.

Комментаторов развеселил скучающий кот: «Такой милый. Кажется, будто правда скучает», «Он грустит пока его никто не видит. Хозяин придет, и кот будет его игнорить», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, в котором видно, как кот скучает по хозяину, опубликовал ridus.ru. Если думаете, что кошки по своим хозяевам совсем не скучают, вы измените свое мнение. В ролике...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 30 гадоў Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by